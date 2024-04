Masterclass col tenore Merritt. Concerto speciale degli allievi

Appuntamento speciale per gli appassionati della lirica, domani alle 18.30 all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri, con ingresso libero: saranno alla ribalta gli allievi della masterclass che il celebre tenore Chris Merritt (nella foto) sta tenendo in questi giorni, per iniziativa dell’associazione Actea e della ‘Rossini’. Accompagnati dal maestro Luca Saltini, direttore della centenaria, storica corale modenese, nel concerto i cantanti eseguiranno un repertorio di arie e romanze famose. "Sono particolarmente legato a Modena, dove ho tenuto masterclass per i corsi di formazione del teatro Comunale e di Actea: qui mi sento davvero a casa – ricorda il tenore –. E poi custodisco i ricordi dei grandi modenesi come Mirella Freni, con cui ho cantato ‘La Bohème’ a Firenze, e Luciano Pavarotti, con cui ho tenuto un concerto all’Avery Fisher Hall di New York. Mirella mi fece anche conoscere Nicolai Ghiaurov al Metropolitan".

Merritt, tenore di fama internazionale, ha cantato nei teatri più prestigiosi: la sua estensione vocale e la potente emissione gli hanno permesso di affrontare agilità e colorature che ne hanno fatto un grande protagonista della ‘rinascita’ e riscoperta in particolare dell’opera ‘seria’ rossiniana, immeritatamente caduta in oblio a causa dell’estrema difficoltà dei ruoli. Importante è anche l’impegno e dedizione di Merritt come docente per trasmettere la sua preziosa esperienza e grande professionalità alle giovani generazioni di cantanti.

s.m.