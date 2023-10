Màt, arriva l’open day sui servizi dedicati alle dipendenze

Dipendenze ed addiction: due termini che significano in parte la stessa cosa. Il termine dipendenza evoca la classica accezione del bisogno fisico di sostanze psicoattive, il termine addiction rimanda alla ripetitività dei comportamenti, alla non libertà. Meglio si adatta a descrivere l’oggetto del lavoro del Servizio Dipendenze Patologiche Ausl sui molteplici stili del consumo e dei comportamenti additivi nelle Comunità. Domani a partire dalle 9, nell’ambito di Màt, la settimana della salute mentale, è in programma l’open day "I servizi che vorrei": è l’edizione annuale della conferenza d’organizzazione dei servizi per le addiction che quest’anno una particolare attenzione al mondo femminile (presso il Servizio Dipendenze Patologiche in via Nonantolana 1010 a Modena; è un evento accreditato ECM).

Negli ultimi anni le politiche nazionali e locali sull’abitare hanno minato alla base questo diritto; e i contesti e le persone della salute mentale non sono esclusi da questo. L’iniziativa "Abitare le fragilità", domani dalle 14.30 a Modena presso Lo Spazio Nuovo vuole toccare i diversi temi legati alla qualità dell’abitare: infrastrutturali, sociali, urbanistici, territoriali, nel presupposto che solo una politica capace di cogliere la multidimensionalità della povertà abitativa e tenere in considerazione la sempre più variegata gamma di bisogni che è emersa nelle diverse aree del Paese e nelle diverse fasce di popolazione, può realizzare quel cambio di rotta necessario e non più rinviabile. "L’importanza delle parole, da maneggiare con cura", dalle 9 presso La Tenda a Modena, è un evento rivolto in particolare ai giornalisti per evitare che le parole verso le persone fragili piombino sui media per raccontare solo situazioni eccezionali, contribuendo spesso a fornire immagini parziali.