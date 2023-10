Màt, marcia inaugurale nel segno di Basaglia con Marco Cavallo

+C’era una volta un cavallo azzurro di nome Marco. Era cresciuto dentro un manicomio, poi ne era balzato fuori buttando giù il muro. Un cavallo di Troia al contrario, che portava fuori, anziché dentro. C’era una volta e oggi c’è ancora: da quando è riuscito ad abbattere il muro di cinta dell’Ospedale psichiatrico triestino, Marco non si è più fermato e dal 1973 gira il mondo per ricordare a tutti che la libertà è un diritto indipendente dalla propria salute. Oggi Marco Cavallo, il simbolo più noto e suggestivo della rivoluzione di Franco Basaglia, che ha sferrato il calcio fatale ai manicomi, arriva a Modena in occasione della ’marcia contro tutti i pregiudizi’, che apre Màt, la Settimana della Salute Mentale: la marcia parte alle 15 da Piazza Matteotti e attraversa il centro storico accompagnata dalla banda cittadina ’Andrea Ferri’, da Mattabanda e dai reading teatralizzati da Pazo Teatro.

Il pomeriggio prosegue alle 18 con l’Aperimàt presso lo Spazio Nuovo (viale IV Novembre a Modena) dove a momenti di leggerezza con spritz, borlenghi e musica si alternano a momenti di riflessione: viene proposto il Gioco del TSO, una presentazione con video del vissuto di sofferenza mentale di Luca Gentile, artista piacentino, attraverso un percorso a spirale che porta lo spettatore a vedere dall’interno la malattia mentale.

La serata è a teatro con ’Quel che resta’, spettacolo del Gruppo l’Albatro prodotto dal Teatro dei Venti, che racconta "di un tempo in cui gli esseri umani possedevano quella cosa che veniva chiamata ’parola’. Ma l’umanità era arrivata ad un punto tale di ingiustizia nel mondo, di atrocità, di violenze che era necessario trovare un rimedio. Doveva per forza essere una fine. Per consentire finalmente una rinascita. Una nuova pace. Per questo venne deciso di bandire ogni tipo di parola. Non sarebbe stato più possibile utilizzarle, scritte o orali che fossero. La parola non doveva più esistere. E con essa, si sarebbe spento ogni concetto a lei associato" (Teatro dei Segni, ore 20).