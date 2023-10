Màt: spazio alla Generazione Z

Una nuova struttura semi-residenziale per adolescenti con problematiche psicologiche in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile: si chiama Gen-Z, è stata inaugurata nel maggio scorso nella cornice di Villa Messerotti Benvenuti a Villanova e oggi a partire dalle 9.30 sarà la sede della tavola rotonda ’Generazione Z: nuove domande e nuove risposte’ in cui vengono presentate peculiarità e scopi di un’esperienza innovativa, ispirata ad un modello di intervento che non sia esclusivamente di tipo sanitario. Presso Gen-Z, infatti, viene prestata particolare attenzione agli aspetti pedagogici e psicoeducativi ed esiste la possibilità di ospitalità limitata nel tempo per quelle situazioni che non richiedono un ricovero ospedaliero. Obiettivo: riattivare capacità e risorse individuali dei giovanissimi per affacciarsi sul mondo.

Sempre oggi a partire dalle 8.15, presso la Tenda di Modena è in programma il convegno ’Percorsi riabilitativi e Recovery’, a cura del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Ausl. Grazie alla partecipazione di specialisti e ricercatori attivi sul campo, il convegno presenta programmi di intervento rivolti ai diversi setting riabilitativi: servizi semiresidenziali, strutture residenziali, centri diurni, centri di salute mentale, il territorio. In particolare vengono illustrati i principi dell Illness Management and Recovery, intervento disegnato per porre il paziente al centro del progetto riabilitativo e volto all’empowerment della persona.

Nel pomeriggio l’incontro ’Unic* e plurale’, alle 16 presso il Windsor Park, focalizza l’attenzione sui giovani con background migratorio: una proporzione sempre maggiore della società in Italia, ma a cui spesso è riservata poca attenzione e vengono dimenticate le loro specifiche difficoltà e il relativo impatto sulla loro salute mentale. Assieme alla dottoressa Ronke Oluwadare e all’associazione Frantz Fanon, si parla di come l’esposizione a stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, a base razzista, influenzi lo sviluppo identitario in adolescenza; sui concetti di minority stress e doppia identità e sull’importanza di portare attenzione su questi fenomeni.