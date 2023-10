Màt, un successo la sfilata. Oggi appuntamenti in provincia

E’ stato un corteo colorato e partecipato quello che ieri ha aperto la settimana della salute mentale ’Màt’. Protagonista della sfilata Marco Cavallo, il simbolo più noto e suggestivo della rivoluzione di Franco Basaglia, che ha sferrato il calcio fatale ai manicomi. Oggi tanti appuntamenti: a Castelnuovo Rangone (Sala delle mura) alle 17 è in programma l’incontro ’La nostra storia. Voci e narrazioni in psichiatria’ che prevede la partecipazione di utenti, familiari e operatori coinvolti nel campo della salute mentale. ’Il dialogo aperto non è un talk show’ è il titolo dell’evento alle 17.30 al Mattatoyo di Carpi, che parte da diverse domande: si può ’risolvere’ il dolore mentale? Esistono situazioni cliniche ’senza speranza’? A Pavullo a partire dalle 13.30 si gioca a Màt Escape, gioco a squadre secondo la metodologia dell’Escape Game per le vie del centro storico, basato su enigmi di argomento logico, matematico e storico.