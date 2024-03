Match contro la Roma. Ballardini sa come batterla

Davide Ballardini, la scorsa stagione, è stato la bestia nera della Roma, ed è abbastanza singolare, considerando la sproporzione a livello di rosa tra la sua Cremonese e i giallorossi, eppure è andata proprio così. Rewind: prima, nella sua gara d’esordio sulla panchina dei grigiorossi – era l’1 febbraio 2023 – aveva eliminato la squadra di Mourinho ai quarti di Coppa Italia proprio all’Olimpico, quindi a fine mese era stato capace di ottenere la prima vittoria della Cremonese in campionato allo Zini proprio contro la Roma. Finì 2-1 per Ballardini in entrambi i casi. In questo senso, almeno, i tifosi giallorossi potrebbero avere più di un motivo per non volerlo vedere domenica, anche perché i precedenti del tecnico romagnolo con la Roma, in assoluto, non sono così malvagi: cinque vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, effettivamente non male considerando che quasi sempre Ballardini ha vissuto le gare alla guida di squadre meno attrezzate. Alla Roma, invece, è sempre andata meglio contro il Sassuolo in generale, dal momento che solo una volta nella sua storia il club neroverde ha vinto all’Olimpico. C’è da dire che si è trattato dell’ultimo incrocio romano in ordine di tempo, il 3-4 del marzo 2023 (doppietta di Laurienté, Zalewski, Berardi, Dybala, Pinamonti, Wijnaldum), ma era un altro mondo, a partire dalle panchine, dove sedevano – come nella sfida di andata di questa stagione – Mourinho e Dionisi. Oggi non c’è più nessuno dei due, ed è il segno dei tempi.

A fronte di quell’unico successo, il Sassuolo nell’Olimpico neroverde ha perso in quattro occasioni e pareggiato cinque volte, e c’è da aggiungere poi che al Mapei è andata anche peggio, dal momento che i giallorossi a Reggio Emilia hanno vinto sei volte (le prime cinque di fila, poi la gara di andata di questa stagione) e perso in solo un frangente (il 4-2 neroverde del 2019-20), con quattro pareggi. Il totale è, insomma, piuttosto sconfortante: in 21 partite tra Sassuolo e Roma, all’Olimpico o al Città del Tricolore, i neroverdi hanno ottenuto appena 15 punti, per una media di 0,71. Banalmente, se domani dovesse arrivare anche solo un punto, di fatto migliorerebbe la media di quello che è uno degli avversari storicamente meno godibili per il Sassuolo. L’assenza di Berardi, che alla Roma ha segnato in carriera quattro reti, priva la sfida del miglior marcatore in attività nei confronti diretti tra le due squadre, e così è il romanista Cristante il giocatore ad avere colpito più volte il Sassuolo con la maglia della Roma (tre gol). Cristante, peraltro, ai neroverdi ha segnato cinque reti in carriera (è la squadra contro cui ha fatto più gol), e in giallorosso c’è anche Dybala, nove gol complessivi contro il Sassuolo, due dei quali con la Roma. Di buono c’è, però, che in campo non vanno le statistiche, ma i giocatori con le loro motivazioni e il loro stato di forma. E la Roma, in questo senso, giovedì era in Inghilterra a giocare contro il Brighton. E freschissima non può essere.