Materna chiusa per topi, è polemica

Resteranno chiuse per una settimana, fino al prossimo lunedì, le scuole materne Walt Disney, per consentire la derattizzazione causa topi.

"Circa un mese fa ci è stata segnalata la presenza di roditori – afferma il sindaco Gianni Gargano –. In questi tre week end, quando la scuola era chiusa, abbiamo messo in atto azioni di disinfestazione, ma purtroppo la situazione non è migliorata, abbiamo trovato ancora segni della presenza dei topi, quindi siamo dovuti passare a una strategia più impattante come la derattizzazione". "La situazione ‘topi’ ci risulta già segnalata da dicembre – intervengono Cristina Girotti Zirotti (consigliera della Lega), Modesto Amicucci (consigliere di Liberi di Scegliere) e Claudio Malavasi (responsabile programmazione, bilancio ed enti locali della Lega) – durante le festività potevano di certo provvedere. Una grande vergogna, qualche assessore dovrebbe ‘fare un passo indietro’". Un’altra situazione simile è quella della materna ‘Picasso’ dove i bambini non possono uscire in giardino a causa della presenza delle nutrie. "La struttura si trova vicino a un canale – spiega Gargano – da dicembre stiamo lavorando con la polizia provinciale, i volontari coadiutori e i tecnici comunali per attivare un sistema di cattura degli animali. Sarà realizzata una protezione ulteriore con una rete".