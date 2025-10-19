Materna ’Il Girotondo’. Festa d’inaugurazione

Inaugurata ieri la scuola dell’infanzia ’Il Girotondo’, parte dell’Istituto comprensivo San Prospero- Medolla. "Con l’inaugurazione – ha detto il sindaco Sauro Borghi - si chiude un ciclo di opere che hanno visto in successione intervenire sul nido, sulla scuola secondaria di primo grado e, poi, sulla scuola primaria, portando anche il refettorio, estendendo l’impegno sulla messa in sicurezza e riqualificazione, oltre che sulla scuola pubblica, anche alla scuola d’infanzia paritaria della nostra Opera Pia".

Per condividere quello che è stato un vero momento di festa e condivisione, aperto a bambini, famiglie e alla comunità, sono intervenuti anche il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Maria di Martino, la presidente della commissione scuola della Regione Maria Costi e l’assessore regionale alla Ricostruzione Davide Baruffi. "Dopo il terremoto – ha spiegato Baruffi – si è voluto dare priorità alla scuola perché sapevamo tutti che se si fosse fermata la scuola si sarebbe fermata la comunità e le persone sarebbero scappate da questi luoghi. Ci si può, infatti, allontanare per lavoro, ma se poi non hai lo spazio per mettere i tuoi figli in sicurezza e dare loro gli stessi diritti e le stesse opportunità degli altri alla fine non resti".

Un momento toccante è stato quando i famigliari di Fernando Gennari, il bidello deceduto qualche anno fa, hanno scoperto il Girotondo a uncinetto realizzato dalle uncinettine di San Prospero.

La scuola ora è una struttura completamente rinnovata e riqualificata energeticamente con un sistema di riscaldamento in pompa di calore geotermica e campo fotovoltaico. L’involucro garantirà alte prestazioni energetiche con l’isolamento e con la sostituzione degli infissi per migliorare il confort interno, diminuire le dispersioni di calore e ridurre il fabbisogno di energia primaria. Sarà una struttura NZEB il cui funzionamento richiederà una quantità di energia minima raggiungendo i seguenti obiettivi: - 40% emissioni climalteranti, + 27% quota copertura consumi da fonti rinnovabili, + 27% dell’efficienza energetica. Anche il sistema di illuminazione al Led guarda al risparmio energetico.

Alberto Greco