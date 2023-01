Materna unita alla primaria Classi trasferite per lavori

In attesa della costruzione della nuova scuola dell’infanzia (sarà demolita e ricostruita con fondi Pnrr), le 4 sezioni della materna Sant’Agostino saranno tutte ospitate da settembre presso le scuole elementari. Si è svolto nei giorni scorsi un apposito incontro presso l’assessorato alla Pubblica Istruzione dove, "in piena collaborazione con la dirigenza del 1 Istituto Comprensivo", sono state definite le varie necessità in vista del trasloco per l’anno prossimo. L’opzione di attivare tutte le sezioni della scuola d’infanzia Sant’Agostino presso le elementari è maturata e si è concretizzata proprio per agevolare l’utenza e per mantenere tutti i servizi scolastici nello stesso quartiere. "Questa soluzione, già valutata anche dai servizi tecnici preposti – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi – si ritiene infatti particolarmente positiva soprattutto per i genitori dei bimbi che frequentano o frequenteranno la scuola dell’infanzia, evitando spostamenti se non per i pochi metri che distanziano la scuola materna attuale da quella elementare.

Un’attenta riflessione e valutazione degli spazi, concordata con l’Istituto Comprensivo e con la necessaria e attenta disponibilità delle insegnanti delle scuole stesse, ha portato a questa razionale riorganizzazione degli spazi per cui tutto il piano terra a destra dell’entrata principale sarà a disposizione delle 4 sezioni di scuola materna e avrà anche una propria area verde appositamente provvista di giochi adatti all’età dei bimbi. L’edificio delle elementari è ampio e alla primaria resteranno comunque a disposizione tutti gli spazi necessari per le aule e per le attività didattiche. Inoltre, come la scuola ha già segnalato, le insegnanti si stanno attivando con creatività per elaborare progetti di continuità, gettando così le basi per sperimentazioni organizzative, didattiche e metodologiche di sicuro coinvolgenti per gli alunni".