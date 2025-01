Materne, slittano le iscrizioni . Il ministero rinvia al 21 gennaio: "Decisione che crea difficoltà"

Sono 1.350 le famiglie residenti in città con bambini e bambine che compiono tre anni nel 2025 e che stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni del Settore Servizi educativi del Comune per informare sulle modalità di ammissione alle scuole d’infanzia pubbliche e convenzionate per l’anno scolastico 2025/2026. A dicembre la Giunta comunale ha approvato infatti l’accordo con gli Istituti Comprensivi e il relativo bando pubblico. Comune e istituzioni scolastiche statali concordano sul fatto che le scuole dell’infanzia debbono essere equilibrate nella composizione socio-economica-culturale al fine di favorire le pari opportunità educative a tutti i minori; nell’accordo viene richiamato anche il protocollo d’intesa con la Fism.

Punto qualificante dell’offerta Zerosei è appunto il centro unico di iscrizione che consente di accedere al sistema integrato formato dalle scuole comunali, della Fondazione Cresciamo, statali, appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione Italiana scuole materne. In linea con le indicazioni delle Linee pedagogiche per il sistema integrato Zerosei, secondo cui i Comuni sono tenuti a coordinare la programmazione dell’offerta educativa sul proprio territorio e le fasi di definizione dei criteri, orientamento e gestione delle liste di attesa per evitare il rischio che possano rimanere esclusi bambini, il centro unico di iscrizioni permette alle famiglie un accesso facilitato alla scelta attingendo a tutto il sistema integrato dell’offerta formativa cittadina, composto da scuole comunali, statali, scuole della Fondazione Cresciamo, Fism e convenzionate, ottimizzando pertanto le opportunità.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2022; le domande si possono presentare esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns (sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) tra le 8 del 21 gennaio e le 20 del 10 febbraio (anziché da mercoledì 8 gennaio e fino alle 20 di venerdì 31 gennaio). Il ministero infatti ha fatto slittare la data. Nel frattempo, alle famiglie interessate sono state fornite le informazioni utili alla scelta della scuola e per l’iscrizione. Anche quest’anno sarà possibile visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa attraverso numerosi open day.

"A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni il Ministero ha annunciato un rinvio della finestra temporale – afferma l’assessora Federica Venturelli (nella foto) – Nella sua comunicazione, il Ministero ha motivato la decisione con la necessità di "garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole" e dare alle famiglie "più tempo per una scelta ponderata". Tuttavia, questa decisione improvvisa - sottolinea l’assessora - genererà diverse difficoltà. Le scuole, che avevano già organizzato attività di orientamento e open day prima delle vacanze natalizie, si trovano ora a dover rivedere i propri piani. Infatti, un cambiamento così significativo, senza un adeguato preavviso, mette in difficoltà non solo le famiglie, ma anche le scuole, con effetti negativi sulla determinazione degli organici e sull’organizzazione del nuovo anno scolastico. La mancanza di chiarezza e di certezze rischia di creare caos e ritardi, con conseguenze dirette sul regolare avvio delle attività didattiche. Chiediamo al Governo – conclude l’assessora Venturelli – di adottare scelte più ponderate e tempestive, evitando improvvisazioni e dilettantismo che impattano direttamente su Enti locali, scuole e famiglie. È necessario che si presti maggiore attenzione alle esigenze quotidiane di chi vive e lavora nel mondo della scuola, garantendo tempi certi e un’organizzazione più efficace".