Mati titolare, quanta emozione

DE CECCO 6 (att. 0% su 1, ric. 0% su 1, 2 ace, 4 b.s.) – Vive con la squadra gli alti e bassi ormai consueti, incluso un lungo e profondo blackout nella seconda metà del secondo set. Nel finale, nervi saldi e ottima lettura del momento di Davyskiba. Rimane da parte sua qualche sofferenza negli spostamenti, difensivi soprattutto.

BUCHEGGER 6,5 (att. 59% su 34 con 3 err. e 1 muro sub., 2 ace, 6 b.s.) – Da 8 pieno fino a un quarto d’ora dalla fine, ricasca negli errori purtroppo ancora frequenti dei suoi finali di partita; si rialza però, e una delle zampate decisive la piazza lui. Al servizio, analogamente a molti compagni, parte a spron battuto poi diventa falloso.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 48% su 25 con 2 err. e 5 muri sub., ric. 56% su 36 con 1 err., 3 ace, 4 b.s.) – Come Buchegger ma alla rovescia, tre set di abulia e poi un rush finale da fuoriclasse: quattro degli ultimi sei punti della partita sono suoi. Da notare, tuttavia, l’enorme numero di palloni ricevuti: segno che si sente più sicuro anche quando i compagni lo “coprono” di meno.

GUTIERREZ 6,5 (att. 47% su 15 con 2 muri sub., ric. 50% su 12, 1 ace, 2 b.s., 1 muro) – Parte male, si fa male, si fa forza: eccellente rientro nel terzo set e grande tenuta in ricezione nel quarto. Rimangono molto problematiche (eufemismo) le sue scelte su palla alta scontata, ma negli altri fondamentali la crescita è visibile.

MASSARI 6,5 (att. 33% su 12, ric. 33% su 6 con 1 err., 1 ace, 1 b.s.) – Nel primo set risulta decisivo su tutti i fronti, anzi provvidenziale: entra, riceve, punge dal servizio e fa ammattire il muro. Poi perde un tantino di brillantezza e nel terzo parziale torna a sedere.

ANZANI 6 (att. 50% su 4 con 1 muro sub., 2 muri) – Parte forte a muro con due stampate essenziali, in attacco è poco servito ma s’inventa un paio di punti.

MATI 7 (83% su 6 con 1 err., 2 ace, 4 b.s., 3 muri) – Prima partita da titolare giocata per intero, tanta emozione e tanti colpi forti piantati in campo. Al servizio parte fortissimo poi perde un tantino di compostezza, in attacco fa il Sanguinetti di riserva più che bene. I tre muri gli valgono il titolo di MVP del popolo (e nostro).

MEIJS sv – Due ingressi, uno anche delicato a fine terzo set. Deve proprio cambiare ruolo?

FEDERICI 6,5 (ric. 50% su 8) – Preciso, immune da sbavature, reattivo. Prende poco campo in ricezione su Davyskiba ma tutto sommato Modena riceve meglio così.

All. GIULIANI 7 – In emergenza trova, complessivamente, una delle prove più positive della stagione: la palla pesava molto più che con la Lube, al di là del valore inferiore dell’avversaria, e forse per la prima volta in stagione la Valsa Group ha saputo tenere i nervi a posto.

TARANTO: Zimmermann 5,5, Gironi 4, Held 6, Lanza 5,5, Alonso 5, D’Heer 5,5, Rizzo 5,5, Luzzi 6. Hopt 5, Hofer 6, Paglialunga 6, Alletti sv. All. Boninfante 6.

Fabrizio Monari