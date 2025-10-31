Matic, regia pulita ed essenziale. A Volpato manca solo il gol

MURIC 6,5. Non lo spaventa l’uscita alta: trasmette sicurezza ad un reparto difensivo ancora troppo facile alla sbandata

WALUKIEWIZ 6. Folorunsho e Idrissi lo tengono ‘basso’ obbligandolo ad una gara prettamente difensiva. Tenuta coi denti

IDZES 6,5. Sbriga la pratica senza troppi problemi, almeno fino al finale. Decisivo su Borrelli all’ora di gioco. Gli scappa Esposito, ma prima è dopo c’è.

CANDE’ 6. Oppone il petto, a metà primo tempo, ad un tracciante di Prati. Esuberante ai limiti della rudezza, bruciato da Esposito in occasione del gol dei padroni di casa. Faticosa la gestione del finale.

COULIBALY 5,5. Seconda in stagione nell’undici di partenza per il laterale, dirottato a sinistra per ‘surrogare’ Doig. Duella a tutto campo con Palestra, lasciandogli più spazio di quanto non riesca a prenderne. Attento in fase difensiva, finchè non dimentica Felici in occasione del gol rossoblu.

THORSTVEDT 5,5. Entra nel club dei ‘centenari’ neroverdi beccheggiando, mai troppo convinto, tra mediana e trequarti. E’ il primo neroverde a cercare la porta cagliaritana, al 42’ p.t., ma in generale non convince: troppi errori in appoggio (29’ s.t. Vranckx 6. Ci mette attenzione)

MATIC 7. Regia ordinata, pulita ed essenziale. Il piano-gara non chiedeva altro: a centrocampo comanda lui.

KONÈ 5,5. Insolitamente compassato, un tocco in più del dovuto ne rallenta spesso l’azione. Adopo lo contiene schermandogli quelle verticali dentro le quali il guastatore neroverde è solito esaltarsi. Va in apnea troppo presto (39’ s.t. Iannoni s.v. Un giallo ne certifica gli affanni)

VOLPATO 7. Arma il suo mancino ogni volta che ne ha l’occasione. Qualche buon cross respinto dalla contraerea cagliaritana, una conclusione alta alla mezz’ora, una bella iniziativa che Caprile gli frustra al 44’. Un assist e più corsa di tutti: gli manca solo il gol (39’ s.t. Cheddira s.v. Impatto non granchè, e un contropiede alle ortiche nel recupero)

PINAMONTI 6,5. Corre e rincorre, senza che né la mediana né gli esterni ne assecondino i movimenti. Si sfila con profitto, in un paio di occasioni, dalla trappola del fuorigioco, e trova il terzo gol stagionale (29’ s.t. Moro 6. Subito nel match, con corsa e sponde)

LAURIENTÉ 6,5. Ritrova il posto da titolare dopo il ‘pit stop’ di domenica, e ritrova i raddoppi che ogni allenatore avversario gli ‘cuce’ addosso. Se non c’è Zappa, c’è Palestra: dentro il poco spazio che gli lasciano l’uno e l’altro, il francese si ritaglia quello che serve su punizione, sbloccando il match (29’ s.t. Fadera s.v. Ha la palla che chiuderebbe il match, la ‘mastica’ indugiando troppo)

Stefano Fogliani