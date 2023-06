’Matite’ disegna la forma del mondo Weekend alla scoperta del fumetto

di Stefano Luppi

"Tre giorni di fumetti, artiste e artisti, djset, birrette, chiacchiere, presentazioni, mercatini e altre cose belle nel cortile esterno della Polisportiva San Faustino", presenta così Arci Modena la prossima edizione del festival del Fumetto, ’Matite’, che si tiene da oggi a domenica in via Wiligelmo 72. Un appuntamento, dunque, che unisce la voglia di comunità molto evidente nel post pandemia con il tema, particolarmente sviluppato a Modena, la città che dà i natali al nume tutelare del fumetto in tv, Guido De Maria e a una sfilza di insigni fumettisti. ’Matite’ è un festival di fumetto con contaminazioni di altri linguaggi visivi e creativi - dall’illustrazione alla musica, fino alla moda – che racconta la complessa società contemporanea attraverso lo sguardo di alcuni degli artisti e delle artiste di maggiore impatto della nuova generazione. Si parte oggi alle 18 con una serata dedicata al fumetto: la presentazione di ’Nato in Iran’ di Majid Bita cui segue una chiacchierata con due autori della rivista ’Revue Dessinée Italia’, Giulia Iori e Mattina Mori. Domani pomeriggio mercatino di autoproduzioni e tanti incontri che hanno come focus l’inclusività e la narrazione femminile, temi particolarmente evidenti in questo evento: Sara Garagnani con ’Mor’; Martina Sarritzu, Eliana Albertini e Ritardo con la nuova edizione di ’Povere Puttane’; Lorenzo La Neve racconterà l’avventura di BMR Production e alle 21 il gruppo Fumettibrutti andrà in scena con il suo "Reading esplicito", uno spettacolo tratto dalla "Trilogia Esplicita", la raccolta dei tre libri usciti con Feltrinelli Comics, seguito dal djset delle Queer Macete. Domenica, per l’ultima giornata del festival, il pomeriggio verrà dedicato al network tra fumettisti di professioni e aspiranti, con la presentazione dell’autoproduzione realizzata dal collettivo matite durante il workshop che si è svolto a maggio alla Biblioteca del Fumetto collocata alla San Faustino. Segue l’incontro ’Consigli semiseri per il mestiere più bello del mondo (forse)’ insieme ad alcuni fumettisti, docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e della scuola Comics di Reggio: Otto Gabos, Stefano Ascari, Shadi Givenchian, Claudia Leonardi, Fabio Govoni e Christian Cornia che dopo aver raccontato la loro esperienza si siederanno a dei ’tavoli aperti’ per chi vorrà chiedere consigli sul lavoro. Programma su www.arcimodena.org, ingresso gratuito con tessera Arci (tessera 5 euro).