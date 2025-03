Matrimonio combinato, anche i suoceri rischiano la condanna

Era stata ’venduta’ dal nonno quando ancora era una bambina: nel 2013 aveva solo 13 anni. L’uomo aveva intascato diecimila euro e la piccola, dopo essere stata costretta alle nozze in Kosovo con uno sconosciuto, oggi 30enne, era stata portata a Carpi. Qui era stata ridotta quasi in schiavitù dall’uomo e dai suoceri. Non solo: le era stato imposto di diventare mamma quando ancora era bambina e negli anni a seguire aveva partorito tre volte. Dopo anni di sevizie e segregazioni aveva trovato il coraggio di fuggire e denunciare i suoi aguzzini. Non molto tempo fa la corte d’Appello ha ridotto la condanna da sette a cinque anni e quattro mesi nei confronti dell’ex marito. Ieri, invece, avrebbero dovuto essere sentiti in tribunale a Modena, nel corso dell’udienza che li vede imputati per maltrattamenti, i due suoceri della vittima.

Il legale dei due imputati, avvocato Massimo Porta ha ‘affidato’ al giudice copia degli interrogatori dei propri assistiti ed ora si attende la sentenza, che sarà pronunciata nel corso della prossima udienza. I due rischiano pene pesanti. Era appunto il 2013 quando la vittima – oggi in una comunità protetta con i suoi bambini – fu costretta a unirsi in matrimonio con il 30enne. Una volta a Carpi la ragazzina fu segregata in casa. La famiglia le impedì di andare a scuola, costringendola ad occuparsi di tutte le faccende domestiche. Alla ragazzina veniva addirittura impedito di consumare i pasti con la famiglia e fu costretta ad avere gravidanze. La vittima inoltre, secondo le accuse, fu obbligata anche a vivere con la nuova compagna del marito ma, soprattutto, fu sottoposta a continue vessazioni e percosse, anche con l’uso di una cintura. I maltrattamenti, le sevizie, le angherie si sono protratte fino al 2020; quando la ragazza, divenuta maggiorenne ha trovato il coraggio di denunciare. Ora i due genitori dell’ex marito rischiano una condanna pesante.

v.r.