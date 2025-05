Mattarella in Accademia. Presenzierà al Mak P 100 davanti alle autorità

Modena si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia militare del Mak P 100 del 205° Corso ’Fierezza’ dell’Accademia militare. L’evento si terrà venerdì 23 maggio dalle 10 e vedrà la partecipazione del Comandante dell’Accademia il Generale di divisione Davide Scalabrin, e di numerose autorità civili e militari.

Un’occasione storica per la città e di grande prestigio per l’Accademia, i vertici militari e gli allievi.

Il programma prevede (ma è suscettibile di modifica in base anche alle indicazioni del cerimoniale del Quirinale) tra l’altro lo schieramento dei reparti, l’afflusso dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, gli onori ai gonfaloni e alla bandiera d’istituto, e l’intervento del Comandante dell’Accademia. Si accede esclusivamente su invito. È in programma anche il tradizionale passaggio della stecca accademica, il saggio di equitazione e il saggio ginnico-sportivo militare, che culminerà nella sfilata in parata e gli onori finali.

Di recente il presidente Mattarella è stato a Modena, per la precisione in provincia, il 21 giugno dell’anno scorso a Maranello all’inaugurazione del nuovo stabilimento Ferrari che produrrà auto elettriche. Due anni prima ha partecipato alla commemorazione del decennale del sisma emiliano nel 2022. È intervenuto a un evento al teatro ’W. Facchini’ di Medolla, dove ha tenuto un discorso ed è poi partito alla volta di Finale Emilia. "I Comuni di questo territorio e la loro gente – ebbe a dire Mattarella nell’occasione alla platea di sindaci, ex sindaci, parlamentari e studenti del Consiglio comunale dei ragazzi – hanno reagito con laboriosità, con il desiderio di rinascita, con la solidarietà che li accompagna, i sentimenti più forti per affrontare e superare i momenti della disperazione e della difficoltà. La chiave della ripartenza è passata attraverso la solidarietà".

In precedenza era venuto a Modena città nel marzo 2019, in occasione dell’apertura del convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi organizzato dalla Fondazione Marco Biagi e dalla Università per ricordare il docente ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002. Quel giorno Mattarella osservò che Biagi era uno "studioso che approfondiva i temi della sua disciplina, avvertendo con grande consapevolezza che il mirabile equilibrio disegnato nella nostra Costituzione richiede che ci si preoccupi costantemente di evitare che nascano ferite nella coesione sociale, di intervenire costantemente per sanarle, per ridurre e rimuovere le fratture sociali. Per questo i suoi assassini lo hanno ucciso".