Matteo Conti (Amadori): "In tavola gusto e qualità. Proteine anche vegetali per il benessere di tutti"

Il Gruppo Amadori, storica azienda romagnola icona della carne avicola in Italia, ha intrapreso negli ultimi anni un ambizioso percorso di evoluzione strategica, presentandosi oggi con una nuova e più ampia identità, quella di ’The Italian Protein Company’. Un posizionamento che racchiude non solo una diversificazione del portafoglio prodotti, ma anche un forte impegno a 360 gradi verso la sostenibilità, l’innovazione e la promozione di stili di vita sani e attivi. Per comprendere meglio le ragioni e gli obiettivi di questa trasformazione, abbiamo interpellato Matteo Conti, direttore Marketing Strategico del Gruppo, tra i relatori del Festival Agrofutura organizzato da Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione, che farà tappa a Modena martedì 23 settembre dalle ore 18 nella sala conferenze della Biblioteca Delfini.

Oggi Amadori è diventata ’The Italian Protein Company’. Ci può spiegare questa evoluzione e qual è il suo significato? "Il nuovo corporate brand racchiude la nostra visione, in coerenza col Piano Strategico del Gruppo. L’obiettivo è valorizzare la nostra esperienza pluridecennale nel mondo delle proteine per offrire una proposta alimentare completa, che risponda alle nuove esigenze dei consumatori. Oltre alle nostre tradizionali proteine ’bianche’ di pollo e tacchino, proponiamo le ’rosa’ del suino, grazie all’acquisizione dello storico marchio Lenti, le ’gialle’ delle uova e le ’verdi’, con la nostra linea di specialità vegetali. Siamo stati la prima azienda del nostro settore a lanciare una linea di prodotti a base vegetale e, dal 2025, i nostri legumi sono 100% italiani".

L’identità di Amadori è profondamente legata al made in Italy. Quali sono gli investimenti e le priorità per rendere queste filiere sempre più sostenibili e controllate? "La gestione integrata e il controllo totale della nostra filiera, dalla produzione dei mangimi fino alla distribuzione, sono un asset centrale e una garanzia di qualità per i consumatori. Nel 2024, il Gruppo ha registrato un fatturato di 1.721 milioni di euro, con un Ebitda di 148,5 milioni, reinvestendo ben 65 milioni di euro per sostenere il piano di sviluppo. Le nostre profonde radici italiane, per esempio, quest’anno evidenziate in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy attraverso la campagna ’Storie di filiera’, raccontano proprio il nostro viaggio fatto di persone, tradizione, innovazione e legame con il territorio. Vogliamo essere la ’Protein Company’ italiana più sostenibile e innovativa, portando qualità e gusto sulle tavole degli italiani con una proposta che incontra i gusti più diversi".

Amadori si sta distinguendo anche per un forte impegno nella promozione dello sport e del benessere. Quali sono le motivazioni dietro a queste partnership? "Per noi, sport e nutrizione sono un binomio inscindibile per migliorare il benessere delle persone. Le proteine, sia animali che vegetali, sono fondamentali in una dieta equilibrata, e per chi pratica regolare attività fisica. Per questo motivo, siamo al fianco di realtà importanti che condividono i nostri valori: siamo partner dell’Osservatorio Valore Sport di The European House Ambrosetti e, da tre anni, Food Partner Ufficiali di RiminiWellness. Abbiamo rinnovato la partnership con la DeejayTen e, sul nostro territorio, sosteniamo il Cesena FC anche attraverso l’importante progetto di integrazione sociale ’Per un Calcio Integrato’. Inoltre, siamo diventati partner della Lega Basket Serie A in occasione della Final Eight di Coppa Italia e, novità di queste ore, della Supercoppa Italiana che si svolgerà a fine mese. Queste collaborazioni non sono solo sponsorizzazioni, ma la testimonianza concreta del nostro impegno a diffondere una cultura del benessere, coinvolgendo istituzioni, comunità sportive e consumatori".

