Matteo Richetti: "Alleanza con i grillini?. Mi fido di Mezzetti ma niente populismo"

"I grillini in coalizione? Per Azione conta il ’patto di legislatura’. Mi fido di Massimo: lui sa che non si governa con gli slogan". Un sostanziale via libera ai grillini, ma vincolandoli sui punti del programma. Un fronte a trazione riformista, è il motto: il senatore Matteo Richetti proprio mercoledì ha ricordato in Parlamento Giulio Santagata.

Richetti, come lo ha commemorato in aula?

"Da lui ho raccolto il testimone della Margherita di Modena, con lui ho mosso i primi passi in politica, ci hanno legato una amicizia profonda, le frequentazioni comuni con Edmondo Berselli, la sua visione di Emilia non come territorio, ma come anima che alimenta la cultura, la letteratura, l’arte, la musica. Era un politico, ma anche un finissimo intellettuale".

La proposta di Mezzetti da parte del Pd come candidato sindaco della coalizione vi convince?

"Il Pd ha avviato un percorso tutto al suo interno che evidentemente non è stato in grado di governare, capita. Adesso abbiamo Massimo Mezzetti in campo, a cui mi lega un rapporto di amicizia e con cui ho lavorato. Si dia forma adesso alla proposta per la città".

Le primarie anche da parte vostra dunque si possono archiviare?

"Noi siamo sempre stati contrari alle primarie. Mezzetti per noi è il candidato della coalizione".

Siete pronti a coabitare nella stessa casa con gli ’odiati’ pentastellati?

"A me non interessa se i grillini saranno o meno nell’alleanza che si costruirà: a me interessa che il populismo stia alla larga dalle nostre proposte e dal nostro stile. Mi fido di Massimo. Lui sa che non si governa con gli slogan".

Qual è il rischio che più temete andando dietro a quelli che lei chiama ’slogan’?

"Che si perda per esempio la vocazione manifatturiera del territorio, che crea sviluppo e occupazione. I segnali che arrivano da Maserati non sono incoraggianti. Occorrono politiche di attrazione degli investimenti, di carattere economico, ma anche culturale: Mezzetti in questo senso garantirà una marcia in più".

Temete in sostanza la ’carovana giallorossa’, che l’alleanza si sbilanci troppo a sinistra.

"Sono figlio del cattolicesimo democratico di Modena. Ho fondato Azione con Calenda, partito che negli ultimi mesi ha ritrovato piglio e centralità, e sta nascendo un gruppo dirigente affiatato e capace. Un partito come il nostro, che solo un anno a mezzo fa alle ultime elezioni politiche ha preso l’11 per cento dei consensi a Modena, ha una responsabilità importante: tenere dentro un asse riformista la coalizione amministrativa, con nomi e proposte coerenti a questo profilo".

Il vostro commissario provinciale di Azione Zanca ha evocato un ’Patto di legislatura’, che sostanzialmente vuol dire concentriamoci su quello su cui siamo d’accordo e lasciamo stare il resto.

"Sì, un programma chiaro a cui attenerci per i 5 anni di governo della città".

Ma quali sono secondo lei i punti che possono tenere unita la coalizione?

"Quelli che riguardano la vita delle tante e diverse famiglie che abitano a Modena: la sicurezza urbana, quella sociale, la sicurezza dei diritti: sanità, casa, scuola. La sicurezza energetica per le famiglie e le imprese. La sicurezza di avere un trasporto pubblico di livello europeo".