Matteo Richetti sta meglio: “Sono già in ripresa”

Matteo Richetti, 48 anni, è stato colto da malore alla Camera dei Deputati

Modena, 13 gennaio 2023 – Sta meglio Matteo Richetti, il parlamentare modenese (è nato a Sassuolo 48 anni fa) che ieri pomeriggio ha tenuti tutti con il fiato sospeso a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in aula, a Montecitorio. Richetti ha perso conoscenza per alcuni minuti: subito portato nell’infermieria della Camera, era stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale romano dei Gemelli, dove i medici hanno deciso di ricoverarlo per alcuni esami di approfondimento. Già ieri aveva parlato al telefono con il presidente della Camera, poche ore dopo il ricovero, rassicurandolo sulle sue condizioni. Oggi pomeriggio, con un tweet fa sapere che il peggio è decisamente passato: “Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui. Ma sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando”. E allega la foto del proprio braccio.