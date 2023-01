Matteo Richetti, malore alla Camera: ricoverato al Gemelli

Matteo Richetti, sassolese di 48 anni, è stato colpito da malore in Aula

Sassuolo (Modena), 12 gennaio 2023 – Grave malore in Aula per Matteo Richetti, sassolese e capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera. “Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, Richetti, 48 anni, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti". Così in una nota l'Ufficio Stampa di Azione.

Per il deputato modenese, auguri di pronta guarigione da vari gruppi della Camera.