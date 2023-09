Mattioli e la sua ’Raffa in the Sky’: "Ecco come ha cambiato il mondo"

Incontriamo Alberto Mattioli, giornalista, saggista e critico musicale modenese, nel Ridotto Gavazzeni del teatro Donizetti di Bergamo: qui sono esposti alcuni preziosi cimeli della tv dei ricordi, microfoni d’antan, una delle prime mastodontiche telecamere, oltre a radio e televisori d’epoca dal Museo della Rai, ma soprattutto due indimenticabili costumi di Raffaella Carrà, indossati in altrettante edizioni di "Canzonissima". Con Raffaella, la sua storia artistica e la sua vita, Mattioli ha ‘convissuto’ a lungo negli ultimi due anni: è lui – insieme a Renata Ciaravino – l’autore del libretto di "Raffa in the Sky", l’opera lirica dedicata alla Carrà che debutterà stasera a Bergamo e verrà trasmessa alle 21.15 anche su Rai5. Se ne parla da mesi, e su questo lavoro c’è grande attesa e soprattutto curiosità: "È arrivato il momento – ci ha confidato Mattioli, a pochi minuti dalla prova generale –. Adesso quest’opera viene consegnata al pubblico. È come un figlio che esce di casa".

Di opera si tratta, non di un musical o di un’altra forma di teatro musicale: è un lavoro originale, realizzato dalla Fondazione Donizetti nell’anno di Bergamo capitale della cultura. "L’idea è stata di Francesco Micheli, direttore artistico del festival Donizetti Opera e regista di questo lavoro – racconta Mattioli –. Poteva sembrare un progetto eccentrico, invece si è rivelato coerente e centrato". Lo stesso Gaetano Donizetti raccontò tante donne forti e ribelli, "proprio come Raffaella, che nell’Italia degli anni ‘70 e ‘80 ha realizzato la sua rivoluzione gentile, la rivoluzione col sorriso", aggiunge Mattioli. Lo spettacolo incrocia le tappe della carriera dell’artista con la vita di una famiglia italiana, Carmela e Vito e il figlio Luca, che si scoprirà gay. "Era decisivo mostrare come la Carrà, nel suo modo gentile e sensuale, sorridente e inclusivo, senza proclami né teorizzazioni, ma con una determinazione formidabile sotto il caschetto biondo, abbia predicato valori, incoraggiato autocoscienze, denunciato ipocrisie e, insomma, abbia cambiato il mondo", scrive Mattioli nel programma di sala.

Per l’autore modenese non si tratta del primo libretto: "È il quarto lavoro che affronto ma questo è il primo totalmente originale, cioé non tratto da una fonte preesistente da trasformare in libretto", ricorda. La partitura – dove le canzoni di Raffaella si ‘dissolvono’ in tessiture orchestrali classiche – è stata composta da Lamberto Curtoni, violoncellista, che nei giorni scorsi al teatro Storchi ha accompagnato il dialogo fra Valter Malosti e Massimo Recalcati per il Festival Filosofia e ritroveremo a Modena dal 13 ottobre, ancora con Malosti, per le "Maddalene" che apriranno il nuovo teatro delle Passioni. Al termine della ‘generale’ anche Mattioli è venuto alla ribalta, fra gli artisti, per ricevere gli applausi del pubblico, composto soprattutto da studenti delle scuole di Bergamo: "Beh, anche se ho trascorso in teatro più di duemila serate (secondo il conteggio aggiornato, sono attualmente 2016 le recite d’opera a cui ha assistito, ndr), essere direttamente coinvolto nella nascita di uno spettacolo è tutta un’altra emozione". Stasera il brivido della prima, con un parterre di ospiti di rilievo. Comunque vada, sarà una Fiesta.