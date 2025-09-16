Mattioli, ’Il loggionista impenitente’: "Il teatro parla sempre al presente"

Alberto Mattioli – lo sappiamo – è pazzo per l’opera, come recita anche il titolo di un suo libro di successo. Quella per la lirica e il melodramma è una passione che coltiva da anni, con dedizione e competenza: la racconta di giorno in giorno ai lettori di quotidiani e riviste, e la propone anche a migliaia di follower sui social che commentano insieme a lui ‘prime’ teatrali, debutti, recital e incisioni discografiche. Quasi come una ‘summa’ di questo lungo e apprezzato lavoro è ’Il loggionista impenitente’, antologia di testi che l’espertissimo modenese ha realizzato per l’editore Garzanti: lo presenterà giovedì, il 18, alle 19 nel giardino di Palazzo Coccapani, in corso Vittorio Emanuele 59, per inaugurare la rassegna ’Morgante’, a cura di Beppe Cottafavi.

Alberto, come hai scelto i testi? Dove hai voluto condurre il lettore?

"Il libro raccoglie articoli usciti su La Stampa, Il Foglio, il Carlino, il Secolo XIX, Amadeus e altri ancora, più alcuni saggi per i programmi di sala dei teatri e perfino un mio libretto, insieme a molte pagine inedite. Tutto però è stato selezionato per costruire una narrazione coerente e rispondere a un paio di domande: perché andiamo ancora all’opera e come bisogna fare l’opera perché la gente ci vada".

Cosa vuol dire essere un ‘loggionista impenitente’? Ma tu non sei un loggionista tout court...

"In effetti io non sono certo un loggionista, intanto perché l’opera non la vedo dal loggione e poi perché la mia mentalità non è certo quella del loggionista. E tuttavia non mi sento neanche un critico, che in fin dei conti è pagato per annoiarsi. Sono un loggionista dentro perché, di base, anche dopo più di duemila recite, 2.191 per la precisione, ho ancora voglia di entusiasmarmi".

Hai spiegato che l’opera parla di noi. In che modo la può scoprire chi magari la snobba? "Credo che il modo migliore sia ‘rivelargli’ quanto presente ci sia in quel passato. L’opera, come tutto il teatro, ha senso soltanto se ci racconta e se ci svela a noi stessi. È un grande specchio che ci mostra per come siamo veramente. Con la forza emozionale della musica".

Essere un critico musicale vuol dire anche – appunto – essere critici. Ma oggi è ancora possibile avere la penna affilata?

"Penso che – meno male – uno possa sempre dire quel che pensa (e magari pensando anche cosa dice). La peggior censura è l’autocensura. Naturalmente, è indispensabile avere un giornale che ti pubblica, perché uno non può fare il giornalista da solo, o almeno non poteva prima dell’evo dei social. Il problema è che non ci sono regole e quelle che ci sono sono abbastanza inefficaci: alla fine, è il lettore che decide se sei autorevole, e sei autorevole se sei libero (e naturalmente se sai le cose: il problema della critica fai - da - te sui social o i blog, non tutti, è che ha fatto salire in cattedra molti asini)".

La personalità artistica più interessante che hai incontrato sul tuo percorso?

"Di artisti che amo ce ne sono molti, dai nostri Pavarotti & Freni a Cecilia Bartoli, da Robert Carsen a Damiano Michieletto, e così via. Ma quello che è stato più importante per la formazione di un gusto e per una lezione che non è stata soltanto musicale ma anche estetica ed etica è stato senz’altro Claudio Abbado. Ascoltarlo era il paradiso, intervistarlo l’inferno perché era quasi afasico".

La più grande soddisfazione del tuo lavoro di critico?

"È quando un artista ti dice che hai capito quel che voleva fare, magari pure non condividendolo".

E la maggiore delusione?

"Rendersi conto che tutte le battaglie che hai fatto sono state inutili. La critica, in realtà, non ha potere".