Maturità digitale, Pavullo in vetta: primo in Italia tra i comuni montani

Pavullo svetta al primo posto per "maturità digitale" nella classifica dei comuni montani, con altitudine pari o superiore ai 600 metri, stilata da Enti Digitali. Il progetto è promosso da Register.it, Data Drivers e Prokalos, e valuta il livello di maturità digitale dei comuni italiani tenendo conto di tutti i servizi offerti. Nella classifica nazionale dei comuni montani, Pavullo è seguito da Rocca di Papa e da l’Aquila. Troviamo poi Lama Mocogno al 23° posto, Serramazzoni al 34°, Zocca al 40°, Fiumalbo al 47°, Pievepelago al 49°, Palagano 86, Riolunato 88°, Montese 97°. Piazzamenti questi che si possono definire d’onore se si considera che i comuni presi in esame sono stati 1472. Nella classifica dei comuni di medie dimensioni (da 10 mila a 50 mila abitanti) Pavullo è al 74° posto. Il primato di Pavullo è un riconoscimento nazionale significativo che non prevede finanziamenti. Ma fondi destinati all’innovazione tecnologica sono attesi per il territorio comunale della città del Frignano. "Con i finanziamenti del Pnrr per il digitale, puntiamo a migliorare tutti i servizi e, attraverso quelli del PADIGITALE2026, stiamo creando un punto unico di accesso online con tutte le istanze presentate, i servizi gestibili, migliorando ancora la fruibilità del cittadino" afferma Daniele Cornia (nella foto), assessore a Turismo, Cultura e innovazione digitale. Cornia aggiunge: "L’investimento in innovazione tecnologica, soprattutto nei comuni montani è fondamentale. Permette di risolvere il GAP infrastrutturale che spesso è presente in un comune come il nostro a quasi 700 metri di altitudine. Avendo un territorio di 144 chilometri quadrati, con 19 frazioni, il tempo di percorrenza è spesso elevato: agevolare tramite la digitalizzazione i servizi comunali è importante per dare un servizio efficiente ai cittadini e permettere loro di risparmiare tempo ed energie per le pratiche comunali. Per questo stiamo portando la fibra nelle scuole comunali e stiamo lavorando per implementarla in tutto il centro del comune".

Walter Bellisi