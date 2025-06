Maturità, prima prova. Dai social al rispetto: "Temi d’attualità che fanno riflettere"

Hanno varcato le porte della scuola, ieri per ‘la prima delle ultime volte’, gli studenti delle quinte superiori, per affrontare l’esame di maturità.

Oltre all’emozione, a questa prova di Italiano – uguale per tutti gli indirizzi – non è mancata la sorpresa per la scelta degli autori, non scontati (giudicati anzi difficili), ma molte tracce hanno colto nel segno, in particolare quella sul rispetto e sull’indignazione nei social network, consentendo una riflessione sul presente. I temi proposti hanno dato modo agli studenti di esprimere il loro modo di pensare e percepire il mondo, legandosi all’attualità. Fra i primi ragazzi a uscire dalla prova, al Liceo Muratori, sono stati Christian Donadelli e Paolo Malara. "Abbiamo scelto entrambi la traccia su Roosevelt e il New Deal, perché ci ha consentito di sviluppare il discorso anche sui nostri interessi personali". "Come scelta degli autori mi aspettavo qualcosa di diverso – commenta Donadelli –, avrei scommesso su D’Annunzio o su Montale, essendo il centesimo anniversario di ’Ossi di Seppia’". "Per me la ‘chiave’ del New Deal è stata comunque utile – conclude Malara –: dall’economia è stato facile passare all’analisi del rapporto fra politici e istituzioni, ho iniziato dall’entrata in TV di un imprenditore e leader politico come Berlusconi e l’ho confrontata con tematiche attuali come le fake news e le strategie di Trump".

Sempre dal Muratori, anche Valentina Righi Riva si è detta soddisfatta: "Quando ho letto di Tomasi di Lampedusa mi ha fatto piacere: il Gattopardo l’avevo approfondito per conto mio durante le scorse vacanze e ciò mi ha consentito di riflettere nella prova sul dialogo fra borghesia e aristocrazia". La traccia B2, incentrata sul concetto di ‘rispetto’, è stata scelta da Ginevra Ottaviani e da tanti altri compagni (risultava la più gettonata in generale): "Partendo dal significato di rispetto sono arrivata a mettere a confronto la Seconda Guerra Mondiale con il conflitto russo ucraino: il totalitarismo, il culto dell’uomo forte e la guerra di invasione denotano una mancanza di rispetto". Gli studenti del Classico hanno già in mente cosa faranno dopo la maturità, che si tratti di vacanze o studi, ma sanno anche cosa faranno dopo il primo test: "Studieremo latino". Appena usciti dal Corni Meccatronico, hanno affrontato le stesse tracce Siria Russo e Louaiy Rejeb. Per Russo la scelta è stata "quella sulla mafia. Poter dire la mia su un tema tanto importante mi ha emozionata: fa sentire coinvolti il fatto che nella lotta alla mafia si ponga l’accento sull’importanza del contributo dei giovani".

Per Rejeb invece la scelta è stata quella del ‘rispetto’: "Dava modo di sviluppare tematiche attuali come la violenza di genere e le minoranze. Mi è piaciuta la scelta della ‘parola dell’anno’ della Treccani e il fatto che dal lessico e dalla semiotica, con una parola e l’uso che ne viene fatto, si possa sia distruggere che rafforzare un concetto".

Anche dall’Istituto Barozzi, infine, le tracce sugli autori hanno sorpreso gli studenti: "Non ci aspettavamo Pasolini e Tomasi, non sono stati trattati molto in classe", chiosa Jacopo Festinese, "ma è andata bene. Dal New Deal ho elaborato un paragone fra l’uso della stampa come forma di propaganda durante il fascismo e l’abuso dei social da parte dei politici odierni".

Anche Federico Riccò concorda: "Interessanti gli autori, ma sul rispetto fra le persone ho avuto molto da scrivere, è una tematica che da sempre è ’giovanile’ ma sulla quale la strada da fare è ancora lunga e in salita".