Maurizia Rebecchi vicina alla candidatura a sindaco

Maurizia Rebecchi pronta per un terzo mandato a sindaco. L’interessata per ora non conferma e si è chiusa in un impenetrabile riserbo. Di certo si sa che da settimane il Pd locale e molti cittadini si sono fatti avanti caldeggiando ed apprezzando una sua ricandidatura. "Sto riflettendo, assieme alla squadra che mi ha affiancato finora, e – fa sapere Rebecchi - mi prenderò ancora alcuni giorni. Non ho sciolto la riserva. Dovrei maturare la mia decisione entro Pasqua". Difficile interpretare il senso di questa prudenza, considerando il consenso (oltre il 60%) di cui gode e che per ben due volte le ha consentito di assumere la guida del Comune. Un no, che giunga a ridosso della Pasqua, però, sarebbe imbarazzante per il Pd e suoi alleati che avrebbero poco più di un mese per ripiegare e trovare un candidato alternativo. Il trascorrere del tempo, dunque, fa pendere la bilancia su una quasi certa accettazione di candidatura della attuale sindaca, che potrebbepartire da una base consolidata di consensi del centrosinistra, conquistati nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati, abbastanza solida. Due anni fa, infatti, il candidato del Pd e suoi alleati raccolse a Ravarino il 38,33% contro il 36,24% racimolato dalla candidata di centrodestra, con il M5s – ago della bilancia - che si attestò al 12,68%. Martedì, comunque, Rebecchi dovrebbe rendere nota la sua decisione. "Prima di sciogliere completamente la riserva, Maurizia – fa sapere il vice sindaco Moreno Gesti - considero fondamentale condividere la scelta con la giunta e i consiglieri uscenti, molti dei quali stanno dando la loro disponibilità a proseguire. Stiamo lavorando ad una squadra solida, che dia continuità al lavoro svolto e che contenga anche significativi elementi di novità per Ravarino". L’indeterminazione che regna nel campo del centrosinistra sta tenendo in stallo anche gli avversari. "Fra qualche giorno, anche se tutto è più o meno concordato, candidato sindaco incluso, – fa sapere Germano Cuccoli, attuale consigliere comunale, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia – renderemo ufficiale il nome del candidato sindaco".

Alberto Greco