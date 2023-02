Maurizio Costanzo rese nota la carpigiana 'camicia coi baffi' Dino Erre

Maurizio Costanzo con Dino Righi a Carpi negli anni Ottanta

Carpi (Modena), 24 febbraio 2023 – Ha lasciato un segno anche a Carpi e ha contribuito a rendere una delle aziende storiche della città, la camiceria Frarica, famosa in Italia e non solo. Maurizio Costanzo, negli anni Ottanta è stato, infatti, scelto dai fratelli Righi, Dino e Franco (fondatori della Frarica nel 1946), come testimonial di uno dei loro pezzi di punta: la camicia ‘Dino Erre’.

Erano i primi anni degli spot commerciali e la pubblicità di Costanzo, "Dino Erre Collofit, proprio una camicia coi baffi”, è diventata presto un ‘tormentone’.

"Se va bene a me, buona camicia a tutti”, recitava il claim. “Siamo molto addolorati per la morte di Maurizio Costanzo – racconta il nipote Giorgio Righi, titolare con il fratello Niccolò della ‘Camiceria Righi 1946’ –. Mio nonno Dino vide in Costanzo il testimonial ideale perché quello che lui e il fratello volevano trasmettere era il messaggio di una camicia che si adattasse a ogni vestibilità, grazie appunto al Collofit, da loro brevettato per adeguarsi a ogni tipo di collo”.

"Ne è nato subito un sodalizio non solo professionale ma anche di amicizia – prosegue Giorgio -. Costanzo spesso veniva a Carpi, per girare i primi spot, in uno ci siamo anche mio padre ed io come comparse! Inoltre i nonni quando scendevano a Roma lo andavano a trovare, anche in trasmissione”.

I giovani fratelli Righi portano avanti la tradizione di famiglia e sono rivenditori delle camicie ‘Frarica ‘ e ‘Dino Erre’ (il cui marchio è stato rilevato nel 2007 dal gruppo Alea) oltre che produttori della loro linea di ‘Camiceria Righi 1946’.