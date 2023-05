Maurizio Landini a Modena lancia la manifestazione di Bologna

Modena, 5 maggio 2023 – Mattinata modenese per il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che è intervenuto alle assemblee dei lavoratori di Granterre - salumifici, caseifici e allevamenti e del centro commerciale Grandemilia. Da Modena il segretario nazionale ha chiamato alla mobilitazione dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL per la manifestazione che si terrà domani a Bologna: saranno circa 3mila i modenesi che parteciperanno, provenienti da vari centri della provincia (il ritrovo per Modena è alle 7,30 in piazzale I Maggio). Stamattina Landini davanti a 200 lavoratori del Grandemilia ha scandito alcuni dei temi che hanno portato a contestare il governo Meloni, mettendo al centro il recente decreto lavoro varato dal Consiglio dei ministri il Primo Maggio, giorno simbolo del lavoro.

“In Italia - ha scandito Landini - c’è una evidente emergenza salariale a cui bisogna porre rimedia e c’è anche una precarietà sempre più ampia che va sconfitta. C'è inoltre bisogno di una riforma fiscale che combatta l'evasione e colpisca la rendita finanziaria così come dobbiamo arrivare a un maggiore investimento e una vera riforma su sanità e pensioni perché siamo al collasso”.

Il capo del sindacato ha anche ricordato che “bisogna assolutamente rimettere al centro il bisogno delle lavoratrici e dei lavoratori con l’obiettivo di dare un futuro ai giovani. Noi combattiamo per una nuova stagione del lavoro e dei diritti di tutti” e ha concluso spiegando che “queste mobilitazioni sono decisive perché il governo sta occupando molti spazi. Hanno vinto legittimamente con 12 milioni di voti, ma sono molti milioni i cittadini che hanno votato altri partiti oppure non hanno votato”.

s.l.