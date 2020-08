Modena, 9 agosto 2020 - E' morto all'ospedale di Baggiovara lo scooterista di 55 anni rimasto coinvolto, sabato pomeriggio, in un incidente stradale in via Ponchielli, all'incrocio con via Pancaldi, quartiere San Lazzaro a Modena. L'uomo, Mauro Metrangolo, era caduto rovinosamente a terra dopo essersi scontrato con un'auto a bordo della quale c'erano quattro donne, ferite in modo lieve.

Trasportato all'ospedale, purtroppo il 55enne non ce l'ha fatta. Sulla tragedia indaga la polizia municipale di Modena.