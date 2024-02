Max Collini all’Off . L’antifascismo : "senza retorica" sul palco e in un libro

Sono passati 76 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, 105 dalla fondazione dei Fasci. E 19 dall’uscita di ’Socialismo tascabile’ degli ‘Offlaga Disco Pax’ … ma gli italiani litigano ancora sull’antifascismo. Nella ‘nostra’ regione, la più rossa d’Italia, l’antifascismo, ancor prima di una convinzione politica, è un sentimento, uno stile di vita, un ‘carattere’ collettivo. Questa sera (ore 21.30) all’Off di Modena è in programma lo spettacolo ‘Storie di antifascismo senza retorica’ con Max Collini, voce e autore del celebre gruppo ‘indie’ di Reggio Emilia, da cui è tratto un libro appena uscito per ‘People’ che raccoglie 23 racconti scritti insieme al presidente di Istoreco Arturo Bertoldi e altri autori. Nella premessa si legge: ’L’assenza di fascismo in questa Repubblica, dal 1945 a oggi, è stato solo il desiderio, mai realizzato, di chi ama la democrazia’. E proprio con Collini ne parliamo, che nel suo percorso artistico ha saputo raccontare, con nostalgia e disillusione, l’Emilia delle vie intitolate ai rivoluzionari russi, dei quartieri popolari; la regione che ospita, in piazza a Cavriago, un busto di Lenin. Cavriago dove ’il Partito Comunista prendeva il 74%’.

Collini, cosa significa ‘senza retorica’?

"Per anni ci hanno ammorbato con la storia che l’antifascismo avesse un portato retorico ridondante e pieno di luoghi comuni. Lo spettacolo, e il libro, sono il tentativo di portare alle nuove generazioni, con un linguaggio diverso, storie vere, semplici, di persone normali. Con una narrazione comprensibile e interessante per un pubblico che, ormai, vede quegli eventi come qualcosa che lo riguarda da lontano. Per i più giovani parlare di resistenza, antifascismo e di cosa fu il regime è un po’ come parlare del Risorgimento. Bisogna accorciare le distanze".

Ritieni che l’antifascismo sia attuale?

"Direi di più: è fondante. Sostenere che non sia attuale semplicemente perché non c’è una dittatura è una sciocchezza. I fascisti sono ancora tanti e c’è un problema culturale importante legato alla nostra memoria storica. Certo, siamo una democrazia. Ma le idee di violenza, odio e sopraffazione trovano ancora troppo spazio nella società".

Hai ‘inventato’ un inno generazionale quando nel brano ‘Tatranky’ dici, ’Ci hanno davvero preso tutto’?

"Non credo, mi verrebbe più in mente ‘Robespierre’ a questo proposito. In ‘Tatranky’ c’è il disincanto, la consapevolezza di una sconfitta storica. Quando andai a Praga nel 2001, mi resi conto di un mondo che era svanito in pochi anni e dimenticato dopo il crollo del blocco sovietico. E anche la voglia di quelle persone di dimenticarselo. Per me, iscritto al PCI a 18 anni, era il tramonto di una prospettiva politica, di un’epoca. In realtà ti confesso una cosa, su quella frase. Pochi lo sanno ma è una meta-citazione: Ci hanno preso tutto è il titolo del primo album di Samuele Bersani".

La ‘destra’ dice di aver fatto i conti col passato. Cosa ne pensi?

"Ho l’impressione che questa nuova classe dirigente abbia fatto i conti col fatto che il regime appartiene al passato. Non sono convinto, però, che la democrazia sia nel loro dna. L’adesione incondizionata ai valori costituzionali spesso langue. Vogliamo parlare delle ‘amicizie’ europee di questi politici?".

Esiste un pericolo ‘fascista’ oggi?

"Mi limito a prendere atto che c’è un problema culturale. Ad ogni modo, mi preoccupa di più il tentativo della destra, e non solo della destra, di cambiare gli equilibri costituzionali".

Ha ancora senso parlare di ‘sinistra’ e ‘destra’?

"Se sei per la scuola e la sanità pubblica, per la libera scelta delle donne, se pensi che debbano esistere libertà associative, sindacali, diritti civili e che sia importante avere uno stato sociale, allora sei di sinistra. Anche se non lo sai. E vorrei dire un’altra cosa: il contrario della parola fascismo è democrazia, non comunismo".