Max il boschettiere al Consorzio creativo

Sabato 14 gennaio alle 18, negli spazi del Consorzio creativo di via dello Zono, 5 Carlo Gregori, giornalista e scrittore, presenterà in dialogo con l’autrice, ’Camp Out. Storia di Max, il boschettiere’ di Cristiana Minelli (Ultra, 2022). In questa occasione saranno esposti i dodici disegni originali che Andrea Minelli, grafico e

designer, ha firmato per gli interni. Un’edizione speciale delle tavole, che resteranno esposte fino al 22 gennaio, (domenica 15, sabato 21 e domenica 22 gennaio dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle

18,30), sarà disponibile, autografata dall’autore.