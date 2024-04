Maxi condanna per spaccio. Oltre quattro anni di carcere al pusher della Madonnina

Quello strano via vai in zona Madonnina aveva insospettito i residenti, tanto che era scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. La polizia, arrivata sul posto, aveva seguito uno dei ‘sospetti’, un 35enne sorpreso ad uscire di casa con una certa fretta.

Fermato, l’uomo era stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. A quel punto era scattata la perquisizione domiciliare che aveva permesso alla polizia di trovare quasi venti chilogrammi di hashish e marijuana, oltre al secondo narcotrafficante, un 43enne. Ieri, nei confronti di quest’ultimo, un modenese disoccupato è arrivata la condanna a quattro anni e dieci mesi di carcere nell’ambito del processo con rito abbreviato che si è svolto in tribunale a Modena.

L’operazione della squadra mobile era scattata a maggio dello scorso anno. Gli agenti si erano recati nella zona della Madonnina, appunto, a seguito di una serie di segnalazioni arrivate in Questura da parte dei cittadini, preoccupati per un via vai di personaggi, probabilmente acquirenti della sostanza.

A quel punto era partita l’attività di appostamento nei pressi della palazzina indicata dai cittadini. Alla vista del 35enne, sorpreso ad uscire di casa in modo frettoloso e ‘guardingo’, i poliziotti erano entrati in azione, bloccandolo.

Gli agenti erano quindi entrati nell’appartamento da cui l’uomo era appena uscito, trovando al suo interno l’amico, condannato ieri ma, soprattutto, quasi una ventina di chili di hashish e marijuana, suddivisi già in panetti, oltre a decine di migliaia d’euro, provento di spaccio. In casa anche una sorta di taccuino dove i due avrebbero segnato i proventi dello spaccio di sostanze che, probabilmente, avveniva direttamente nel loro domicilio. Ieri mattina è arrivata quindi la prima condanna a quattro anni e dieci mesi di carcere per uno degli imputati, a cui è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga nei confronti di ignoti.

E’ stato disposto poi lo stralcio di un campo di imputazione e il secondo trafficante di droga sarà giudicato in un procedimento a parte.

All’imputato erano stati contestati anche i reati di resistenza e lesioni: all’arrivo dei poliziotti, infatti, li aveva aggrediti ferendo uno degli agenti intervenuti.

