Maxi donazione per la Pubblica Assistenza

Giornata speciale ieri per la Pubblica Assistenza di Vignola, che ha ricevuto una maxi-donazione da parte di Fermo Sirotti e della sua famiglia, in memoria dell’amato fratello Luciano. Fermo, noto imprenditore e fondatore della Flaviker, azienda del settore ceramico, ha infatti messo a disposizione ben 160.000 euro con i quali sono stati acquistati due furgoni Fiat Ducato e un’autovettura Ford completamente equipaggiati per i trasporti sociali della Pubblica Assistenza Vignola.

"Il ringraziamento più grande da parte di tutta la nostra famiglia – ha sottolineato Cesare Sirotti, figlio di Fermo, durante la benedizione dei mezzi avvenuta ieri mattina sul sagrato della chiesa plebana alla presenza delle autorità cittadine – va a tutti i volontari per il lavoro che svolgono quotidianamente. Le radici della nostra famiglia sono qua a Vignola e siamo ancora profondamente legati ad essa, perché questa terra ci ha dato tantissimo ed è una riconoscenza che dobbiamo a tutto il territorio".

Il presidente della Pubblica Assistenza Vignola, Stefano Barbieri, ha aggiunto: "Con mezzi innovativi come questi potremo sempre più incontrare le esigenze delle persone che ne usufruiranno. I tre automezzi saranno infatti utilizzati per i servizi socio sanitari, ovvero trasporto di anziani, dializzati, persone dimesse dall’ospedale o che si devono recare a fare terapie. Ho già detto in altre occasioni, e credo sia opportuno ripeterlo anche oggi, che l’investimento in solidarietà non fallirà mai. Oggi ricordiamo con questa inaugurazione Luciano Sirotti, che ci ha aiutato anche quando abbiamo realizzato la nuova sede, fornendoci tutti i rivestimenti". Ringraziamenti sono arrivati anche dalla prima cittadina Emilia Muratori, che nel suo intervento ha detto tra l’altro: "Grazie alla famiglia Sirotti e grazie per le belle parole di attaccamento al nostro territorio. Un parroco come don Milani diceva che i problemi degli altri bisogna farseli propri, perché non se ne esce da soli. Io credo che quello di oggi sia un esempio importante di come i problemi non vadano affrontati da soli. Questi mezzi, nella Pubblica Assistenza, sono in buonissime mani".

Marco Pederzoli