Maxi-finanziamento all’Unione: nuova sede per vigili e servizi sociali

Nove opere e progetti, distribuiti tra i quattro comuni dell’Unione Terre d’Argine (Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi), saranno finanziati dalla Regione per un contributo complessivo di 6,5 milioni, che, in considerazione del cofinanziamento locale, mobiliterà investimenti per oltre 9 milioni. Ieri mattina, a Palazzo Pio, è stato firmato il relativo protocollo dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e da Alberto Bellelli, sindaco di Carpi e presidente dell’Unione Terre d’Argine.

Sviluppo, inclusione, territorio, transizione digitale ed ecologica, servizi: questi i pilastri su cui si fonda l’Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) di cui adesso dispone anche l’Unione delle Terre d’Argine (una delle sole tre Unioni destinatarie, oltre ai capoluoghi di provincia, delle risorse provenienti dall’Europa). "L’Unione delle Terre d’Argine è diventata adulta – ha commentato Alberto Bellelli – e si è così guadagnata la possibilità di beneficiare di questo sistema di finanziamento in quanto ‘Città diffusa’. Non solo un ente sovracomunale bensì un territorio in cui i cittadini possono godere dei medesimi servizi e delle stesse occasioni. La Regione ha riconosciuto gli sforzi messi in campo dai quattro Comuni e ha premiato tale evoluzione istituzionale". In particolare, l’Unione ha dato forma alla propria Agenda utilizzando uno strumento di programmazione già esistente, il PUG. I nove progetti che hanno ottenuto il via libera, nascono, infatti, dall’incrocio degli obiettivi con le linee di finanziamento e mettono a sistema, come richiesto dalle ATUSS, le scelte per lo sviluppo e i traguardi previsti dall’Agenda 2030.

Per quanto riguarda nello specifico il territorio di Carpi, i fondi consentiranno la realizzazione della nuova sede del comando della Polizia locale dell’Unione delle Terre d’Argine. Il progetto (2,8 milioni di euro) prevede la ristrutturazioneadeguamento del piano terra dell’ala sud del complesso immobiliare di via Nuova Ponente a Carpi: la realizzazione di tale struttura permetterà all’amministrazione comunale il raggruppamento di tutti gli uffici afferenti a tale settore in modo da creare un unico punto di rifermento per l’intera cittadinanza. La nuova sede centrale mira a garantire una maggiore accessibilità per la cittadinanza, vista la sua collocazione strategica, e la creazione di un vero e proprio ‘polo della sicurezza ed assistenza’ alla cittadinanza. Nell’area, infatti, è prevista la costruzione della nuova sede dei Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine (1,4 milioni di euro) e anche la realizzazione della nuova caserma della Guarda di Finanza con notevoli benefici anche in occasione del verificarsi di gravi emergenzacalamità. Sempre su Carpi è previsto il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del fabbricato dell’ex mercato coperto in Piazzale Ramazzini (800mila euro), per realizzare il nuovo centro per la formazione professionale.

Maria Silvia Cabri