Maxi frana a Boccassuolo. Frazione ’spaccata’ a metà. Distrutti strade e un ponte: "Situazione drammatica"

Un vasto movimento franoso, generato dal maltempo di questi ultimi giorni, si è staccato nel tardo pomeriggio di lunedì a Boccassuolo di Palagano. Con un fronte di quasi due chilometri, si muove nel versante della zona del Rio della Lezza e della Crovara, sul monte Cantiere. Lambisce alcune abitazioni e ha demolito due strade comunali, via la Motrona e via comunale per Centocroci, oltre al ponte del Rio della Lezza. Dopo aver istituito il Centro Operativo Comunale (COC), l’annuncio drammatico del primo cittadino, presente da subito sul luogo del dissesto con i tecnici del Comune e dell’Agenzia regionale per la Protezione civile: "La frana continua a muoversi e il fronte ad espandersi. Il ponte del Rio della Lezza è stato completamente scalzato, la pila di destra e impalcato sono stati spazzati via. La strada comunale è stata invasa da terra e alberi. Importantissimo lavoro delle ditte (Stradedil, Cava Cinghi Strade e Bocchi Maurizio che ringrazio) per liberare il più possibile e cercare di togliere alberi e convogliare le acque". In un continuo crescendo di problemi ha informato: "Purtroppo non riusciamo a ridare viabilità in sicurezza nemmeno parziale. Tecnici e geologi dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo e della Protezione Civile sono intervenuti con urgenza sul posto e nella notte Enel è entrata in azione per mettere in sicurezza l’area, portando generatori e disattivando il tratto di media tensione coinvolto. Molte case sono senz’acqua in quanto la frana ha portato via le condotte acquedottistiche per cui ci stiamo adoperando cercando soluzioni tampone. Per garantire il controllo anche nelle ore notturne è stata installata una torre faro". Sarà istituito un senso unico alternato per permettere le operazioni. I proprietari delle abitazioni sono stati informati che, in base a una possibile evoluzione della frana, potrebbero trovarsi lungo la traiettoria del fronte in movimento. "La situazione è drammatica – dice il sindaco Fabio Braglia –. Da ieri pomeriggio l’abitato di Boccassuolo è diviso in due e molte famiglie (una cinquantina di persone, ndr) sono costrette a un parziale isolamento in quanto l’unica alternativa possibile è percorrere una strada dissestata e un percorso lungo ore per raggiungere Palagano. Enormi disagi quindi per bambini e ragazzi studenti delle scuole, famiglie, anziani, oltre a diverse ditte del territorio". Oltre al fatto che i soccorsi, in caso di emergenza medica, risulterebbero quasi impossibili. Il sindaco e presidente della Provincia Fabio Braglia fa un appello alle istituzioni: "La situazione è allarmante e troppo grande per un piccolo Comune come il nostro, per cui chiedo la massima assistenza e supporto agli enti sovraordinati non solo per gestire la frana ma anche per trovare soluzioni alternative alla viabilità in modo da non lasciare famiglie ditte ed anziani in queste difficoltà".