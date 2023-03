Maxi frode sui carburanti, coinvolto un distributore nella Bassa

E’ coinvolto anche un distributore di carburante della Bassa modenese nella maxi frode sui carburanti scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma. Al centro dell’inchiesta ci sono due società operanti nel commercio di carburanti con sede a Parma e a Potenza e sette persone fisiche tra cui tre italiani- operanti uno da Dubai, uno da Miami e il terzo da Napoli- considerati i promotori dell’associazione a delinquere. Le indagini sono scaturite dalle “rilevanti anomalie” riscontrate dalla Gdf emiliana nei prezzi di vendita del carburante praticati sin dal 2019 dalla società parmigiana attraverso i propri punti vendita in città e provincia, che risultavano sensibilmente inferiori a quelli praticati negli altri distributori. L’azienda ducale, attraverso il vorticoso giro di intermediazioni effettuato da imprese cosiddette “cartiere” (cioè deputata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti), avrebbe potuto vendere i prodotti petroliferi a prezzi spesso pari o addirittura al di sotto del “platts”, l’indice che definisce il prezzo della materia prima presso la raffineria in un determinato giorno. La frode, in termini di Iva non versata, avrebbe causato un danno complessivo all’erario italiano pari a 92,3 milioni dal 2016. Sono quindi in corso le operazioni di sequestro del deposito commerciale di Parma, di 17 impianti di distribuzione stradale di proprietà dell’impresa parmigiana, nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena (nella Bassa) , Ferrara, Brescia, Lodi e Verona e svariati immobili riconducibili agli indagati nelle province di Parma, Roma, Potenza e Matera.