Maxi furto di rame, tre arresti a Lama Mocogno

Maxi furto di rame, tre a arresti a Lama Mocogno

Modena, 28 febbraio 2023 – Ladri di rame in azione a Lama Mocogno, dove i carabinieri hanno arrestato tre uomini, presunti autori di un furto avvenuto in un capannone di un’azienda del comune sull’Appennino modenese. Complessivamente i militari hanno sequestrato mezza tonnellata del cosiddetto oro rosso. Le manette ai polsi dei tre sono scattate quando, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno scoperto nel cofano dell’auto sulla quale viaggiavano i tre oltre 200 chili di rame rubati poco prima all’interno del capannone. A seguito di una perquisizione domiciliare, sono stati poi rinvenuti altri 300 chili di matasse di rame di dubbia provenienza. L’arresto dei tre indagati è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per loro il divieto di dimora nel comune di Lama Mocogno.