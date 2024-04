Maxi furto in gioielleria. Il ladro si è calato dal tetto

Amaro risveglio per il titolare del negozio "Ira del Valle Gioielli", subito all’entrata nord del Centro commerciale della Mirandola, che alle 8.30 di ieri al momento della apertura dell’esercizio ha notato che il bancone interno era stato praticamente svuotato di ogni oggetto prezioso.

Tanti i monili, anche in oro, che sono stati trafugati. Immediatamente è stato chiamato il 112 e sul posto si sono recate due pattuglie della locale stazione del Carabinieri, cui è stato affidato il compito di condurre le indagini. Il bottino è stato di ingente valore ed ha richiesto anche tutto il pomeriggio per giungere a dare agli inquirenti una stima sulla reale entità del danno subito da Antonio Ibelli, il gioielliere titolare della snc cui appartiene il negozio. Si valuta che chi ha agito abbia racimolato preziosi, tanti dei quali apprezzate creazioni dello stesso Ibelli, per migliaia di euro.

La zona trovandosi in un’area commerciale, dove è presente anche l’Ipercoop, è molto sorvegliata anche da telecamere, ma il ladro o – più certamente – i ladri, perché si sospetta non abbia agito da solo ma con complici magari ad aiutarlo nella fuga, hanno potuto approfittare della giornata del 25 aprile, in cui il Centro della Mirandola era chiuso per la Festa della Liberazione, per studiare la situazione e poter agire indisturbati. Questo ha certamente favorito il colpo che è stato messo a segno.

Secondo la ricostruzione più accreditata il ladro si è calato nella notte dall’alto, penetrando da un incavo che si trova nel soffitto del negozio.

E questo particolare accredita l’ipotesi che la persona che ha agito all’interno fosse molto agile e di sottile corporatura. Certamente da quanto si è potuto apprendere ci si trova di fronte ad un gruppo ben preparato di professionisti.

Sul pavimento, infatti, pare sia stato steso un telo e si è operato avendo cura di non lasciare tracce che potessero rivelarsi utili agli inquirenti.

Il titolare ancora sconvolto non ha voluto rilasciare dichiarazioni, anche perché pare che le indagini abbiano già preso una precisa direzione verso un sospettato.

"Hanno avuto cura di disattivare gli allarmi – si è appreso – e hanno razziato tutto quello che potevano, lavorando in modo certosino".

Nella galleria commerciale insistono diversi altre attività commerciali, anche di telefonia, pure dentro all’Ipercoop, ma tutti gli altri esercizi sono stati risparmiati.

Alberto Greco