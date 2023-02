Maxi furto nel cantiere della Atlas Concorde

Hanno probabilmente caricato su un furgone alcuni pellets, dove erano appoggiate decine di bobine di cavi elettrici utilizzati per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni. Dopo di che sono fuggiti a tutta velocità con il bottino, del valore di oltre 30mila euro. Colpo grosso ieri nel cantiere della ditta Atlas Concorde sulla via Panaria Bassa, tra Finale Emila e Camposanto. Ignoti, nella notte si sono portati via appunto decine di cavi elettrici e altro materiale, sistemato nei pellets, probabilmente caricandoli su un mezzo col quale i malviventi sono entrati nella ditta. Non è escluso che possa essersi trattato di un furto su commissione, messo in atto da una banda specializzata vista la tipologia di merce razziata e particolarmente costosa. Ieri mattina sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere e stanno ora indagando per risalire ai responsabili del colpo: ad agire sono state sicuramente più persone.

Saranno per questo visionate anche le immagini di videosorveglianza: i malviventi hanno agito in fretta, portandosi via quanti più pellets possibili. Il valore della merce sottratta è appunto superiore ai 30mila euro e i responsabili, arrivati ieri mattina nel cantiere, si sono resi subito conto dell’ammanco e hanno dato l’allarme. Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri.

v. r.