Maxi incendio a Baggiovara Arpae: "Nessun pericolo" Ma la Lega attacca: "Verifiche"

L’incendio scoppiato domenica verso le 18 all’interno dell’area per lo stoccaggio dei rifiuti dell’azienda Longagnani ecologia a Baggiovara – il secondo, con le stesse modalità, nel giro di soli due mesi – ha portato i tecnici di Arpae di nuovo in via Giardini. Sul posto – domenica – sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno allertato il servizio e gli esperti si sono recati ancora una volta sul luogo del rogo intorno alle 21,15 per valutare le eventuali ricadute ambientali dell’evento. Quando sono arrivati sul posto, l’incendio era stato quasi completamente spento ed era presente poco fumo. "Le misurazioni effettuate con la strumentazione portatile a lettura diretta non hanno evidenziato situazioni di criticità e non sono stati valutati necessari ulteriori rilievi", è il report ufficiale.

Ma su questa concatenazione di eventi la Lega ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comuinale. "Ci sono molti aspetti che devono essere approfonditi – dicono i consiglieri Giovanni Bertoldi, Barbara Moretti, Stefano Prampolini e Luigia Santoro – primo dei quali se sia ipotizzabile che si tratti di un fatto doloso, se ci possa essere un ruolo da parte della malavita e se l’azienda fosse pronta a ricevere nel luglio 2022 l’ampliamento dell’autorizzazione unica da parte di Arpae che ha consentito a Longagnani Ecologia di modificare sostanzialmente il tipo di rifiuti trattati e le procedure". "Non dimentichiamo, inoltre – continuano i consiglieri – che per ben due volte è stata chiusa la via Giardini che è la principale via di accesso all’ospedale di Baggiovara, dove è sito il principale dipartimento di Emergenza Urgenza della provincia. Infine, ricordo come Arpae puntualmente cerchi di sminuire gli effetti di tutti i disastri ambientali che capitano nella nostra città (questo è l’ultimo di una lunga serie): perché a Modena va sempre tutto bene!".

"I due incidenti – sottolinea la Lega – sono avvenuti in un periodo dell’anno in cui le temperature sono basse, per cui si esclude l’ipotesi di autocombustione. Per questo chiediamo al sindaco quali controlli sono stati fatti dagli organismi ispettivi nell’ultimo anno; in particolare se sono stati fatti dopo il primo incendio e se dopo il primo incendio l’azienda era stata autorizzata a riprendere l’attività e se erano state fatte particolari prescrizioni. Inoltre quali esiti hanno dato le indagini relative alle cause dei due incidenti? Sarebbe interessante capire se i rifiuti, quando vengono conferiti all’impianto, vengono messi a decantare in un luogo isolato dell’azienda per alcune ore (per limitare la possibilità che un eventuale innesco presente nei rifiuti ’freschi’ possa incendiare l’intero deposito) o vengono immediatamente posti nei depositi insieme agli altri. Infine, questo ulteriore incidente può determinare la sospensione dell’autorizzazione allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali e urbani da parte di questa azienda?".