17 ott 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
Maxi incendio alla Locanda Zita di Vesale

Sestola, il tetto del noto ristorante della frazione distrutto dalle fiamme. Il rogo sembra essersi sviluppato nella cucina. Nessun ferito

Il grande incendio che ha distrutto il tetto della Locanda Zita, il noto ristorante della frazione di Vesale

Il grande incendio che ha distrutto il tetto della Locanda Zita, il noto ristorante della frazione di Vesale

E’ un luogo che per molti, negli anni, è diventato casa. Sinonimo di eccellenza gastronomica del territorio: chi pensa ai porcini e, in generale, ai piatti a base di funghi nel nostro appennino non può non pensare alla locanda Zita. Proprio per questo da ieri i residenti di Sestola e non solo sono col fiato sospeso a seguito di un devastante incendio che ha invaso il ristorante, partendo dal tetto.

Intorno alle 13 di ieri, infatti, il fumo ha invaso il cielo di Vesale – dove ha sede la locanda Zita - e il centralino dei pompieri è stato subito preso d’assalto. All’arrivo dei diversi mezzi dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte: l’imponente incendio ha richiesto il supporto di più squadre e mezzi provenienti da tutti i distaccamenti limitrofi e dalla sede centrale di Modena. Ieri pomeriggio, infatti, risultavano impegnate nello spegnimento del rogo le squadre di Pavullo, Vignola, Fanano e Modena per un totale di circa 20 uomini e 8 mezzi dei vigili del fuoco. Tra questi autobotte pompa, autoscala, autopompa serbatoio, moduli antincendio. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma sul posto sono accorsi subito anche i mezzi del 118 - a scopo precauzionale - e i carabinieri, che si stanno ora occupando degli accertamenti. Pare però che si sia trattato di un incendio accidentale: le fiamme si sarebbero originate all’interno della cucina del ristorante per raggiungere velocemente il tetto del locale.

Tanti anche i cittadini che hanno assistito alle operazioni di spegnimento, nella speranza che il locale potesse ‘salvarsi’ dalle fiamme.

"Uno dei locali storici del nostro territorio, forza ragazzi" - si legge tra i tanti commenti postati sui social a sostegno dei ristoratori, molto amati in paese. "Mi dispiace tantissimo. La Locanda Zita è uno dei posti più belli qui da noi. Si mangia benissimo e i proprietari sono bravissime persone. Speriamo riescano a spegnerlo presto e che i danni non siano troppi" - scrivono ancora. Ieri sera i pompieri erano ancora sul posto per cercare di contenere le fiamme. Le squadre, infatti, si sono date il cambio proprio per continuare a lavorare celermente, al fine di spegnere completamente l’incendio che in breve tempo si era allargato a tutto il tetto. Purtroppo i danni risultano al momento ingenti.

In serata poi sui social il ringraziamento dei gestori : "Purtroppo non sarà più così. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco a vuoi va il nostro più grande ringraziamento come anche hai carabinieri e agli operatori del 118 e a tutte le persone che hanno avuto un gesto di affetto nei nostri confronti. Fortunatamente non si è fatto male nessuno. Saremo presso locanda San Giorgio per un po’ di tempo.

v. r.

