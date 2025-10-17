Maxi incendio alla Locanda Zita di Vesale

E’ un luogo che per molti, negli anni, è diventato casa. Sinonimo di eccellenza gastronomica del territorio: chi pensa ai porcini e, in generale, ai piatti a base di funghi nel nostro appennino non può non pensare alla locanda Zita. Proprio per questo da ieri i residenti di Sestola e non solo sono col fiato sospeso a seguito di un devastante incendio che ha invaso il ristorante, partendo dal tetto.

Intorno alle 13 di ieri, infatti, il fumo ha invaso il cielo di Vesale – dove ha sede la locanda Zita - e il centralino dei pompieri è stato subito preso d’assalto. All’arrivo dei diversi mezzi dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte: l’imponente incendio ha richiesto il supporto di più squadre e mezzi provenienti da tutti i distaccamenti limitrofi e dalla sede centrale di Modena. Ieri pomeriggio, infatti, risultavano impegnate nello spegnimento del rogo le squadre di Pavullo, Vignola, Fanano e Modena per un totale di circa 20 uomini e 8 mezzi dei vigili del fuoco. Tra questi autobotte pompa, autoscala, autopompa serbatoio, moduli antincendio. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma sul posto sono accorsi subito anche i mezzi del 118 - a scopo precauzionale - e i carabinieri, che si stanno ora occupando degli accertamenti. Pare però che si sia trattato di un incendio accidentale: le fiamme si sarebbero originate all’interno della cucina del ristorante per raggiungere velocemente il tetto del locale.

Tanti anche i cittadini che hanno assistito alle operazioni di spegnimento, nella speranza che il locale potesse ‘salvarsi’ dalle fiamme.

"Uno dei locali storici del nostro territorio, forza ragazzi" - si legge tra i tanti commenti postati sui social a sostegno dei ristoratori, molto amati in paese. "Mi dispiace tantissimo. La Locanda Zita è uno dei posti più belli qui da noi. Si mangia benissimo e i proprietari sono bravissime persone. Speriamo riescano a spegnerlo presto e che i danni non siano troppi" - scrivono ancora. Ieri sera i pompieri erano ancora sul posto per cercare di contenere le fiamme. Le squadre, infatti, si sono date il cambio proprio per continuare a lavorare celermente, al fine di spegnere completamente l’incendio che in breve tempo si era allargato a tutto il tetto. Purtroppo i danni risultano al momento ingenti.

In serata poi sui social il ringraziamento dei gestori : "Purtroppo non sarà più così. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco a vuoi va il nostro più grande ringraziamento come anche hai carabinieri e agli operatori del 118 e a tutte le persone che hanno avuto un gesto di affetto nei nostri confronti. Fortunatamente non si è fatto male nessuno. Saremo presso locanda San Giorgio per un po’ di tempo.

v. r.