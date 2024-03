Maxi libreria nel cuore del centro. Oltre 24mila titoli e tanti eventi: "Sarà un aggregatore culturale"

"Le librerie vincono la solitudine, tratto distintivo della nostra società, portando il mare dove non c’è", ha detto Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura di Modena, riadattando la famosa frase di Eduardo Galeano che affidava questo compito alla scrittura. Quindi, restando sulla citazione, il mare è arrivato a bagnare le coste di Piazza Grande e Corso Duomo con una nuova libreria, a marchio Librerie.coop, che apre le porte per la prima volta oggi pomeriggio alle 18.

Al taglio del nastro, insieme al sindaco Gian Carlo Muzzarelli, anche diversi autori del territorio come Alberto Bertoni, Ugo Cornia, Felicia Kingsley e Fabiano Massimi. Otto vetrine, quattro delle quali – compreso l’ingresso principale – su corso Duomo e due su Piazza Grande, per 200 metri quadri di spazio, oltre 24mila titoli sugli scaffali e cinque giovani librai: "Questa apertura, dopo Bologna e Reggio Emilia, arricchisce la presenza di Librerie.coop nel territorio emiliano. Siamo molto soddisfatti di essere nel cuore del centro storico, nella piazza simbolo della città, dopo due anni di ricerca della location perfetta", il commento del direttore generale Nicoletta Bencivenni. Non solo libri, l’obiettivo del nuovo punto vendita è anche quello – ambizioso – di diventare un aggregatore sociale, contribuendo attivamente alla vita culturale della città.

Per questo all’inaugurazione seguiranno uno spettacolo – ‘Una grande libreria in piazza’, domani alle 20.45 nella Chiesa di San Carlo con Nando Dalla Chiesa, Catena Fiorello, Ezio Mauro e Leo Turrini intervistati da Ettore Tazzioli, con gli interventi musicali di Alberto Bertoli e Marco Ligabue – e una rassegna di incontri con gli autori a ingresso libero che, si promette, saranno una costante delle attività della nuova libreria: "Non poteva che essere così, questa location ci permette di costruire una rete con la comunità, di diventare davvero parte dell’humus culturale cittadino", il commento del presidente di Librerie.coop Federico Parmeggiani. Gli incontri – che per problemi di spazio non saranno ospitati all’interno della libreria – cominciano questo sabato alle 17 nella Chiesa della Madonna del Voto (via Emilia Centro) con Silvia Avallone e la sua ultima fatica ‘Cuore nero’, edito da Rizzoli. La segue, domenica al Metronom di via Carteria sempre alle 17, l’autrice messicana Cristina Rivera Garza con il suo memoir ‘L’invincibile estate di Liliana’, in memoria della sorella vittima di femminicidio. Martedì 12 alle 17.30 nella Sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei Enrico Giovannini presenterà il suo nuovo libro edito da Laterza ‘I ministri tecnici non esistono’, mentre venerdì 15 marzo alle 18.30 si torna alla Chiesa del Voto con Donato Carrisi e il suo ‘L’educazione delle farfalle’.

Il programma si chiude, almeno per ora, con la presentazione del nuovo romanzo di Alessandra Sarchi ‘Il ritorno è lontano’, il 20 alle 18.30 al Metronom. E con l’auspicio che gli eventi della libreria, complice l’arrivo della bella stagione, possano allargarsi anche a Piazza Grande.