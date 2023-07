Maxi pattugliamento nelle zone calde del centro

Iniziato nella serata di mercoledì e terminato a tarda notte, l’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato il centro storico. Il pattugliamento, finalizzato ad un potenziamento dell’azione di prevenzione e presidio del territorio, al contrasto dei reati predatori in strada e contro la persona, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, nonché ad un attento monitoraggio delle aggregazioni giovanili moleste, che si ritrovano nel centro città, è stato diretto dal Commissario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti a piedi hanno battuto il centro storico a partire da via Emilia Centro e via Campanella, oggetto di numerosi esposti da parte della cittadinanza per situazioni di degrado urbano e la presenza di gruppi di giovani, che pongono in essere condotte moleste. Proprio in via Campanella le pattuglie hanno fatto accesso contemporaneamente da via Emilia Centro e da via Fonteraso, così da poter identificare tutte le persone presenti, una ventina di minorenni risultati con i documenti in regola. Numerosi i passaggi in via Rua Muro e aree limitrofe. Presidiate anche piazza Matteotti e piazza Mazzini, incluse le vie adiacenti. Lungo i viali e le aree verdi che insistono sugli stessi, gli agenti hanno operato un servizio antidroga coadiuvato dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, fino a largo Garibaldi. Al termine, le autopattuglie si sono dirette in viale Monteccucoli per un posto di controllo veicolare. Già nel fine settimana, nell’ambito del servizio ’Movida estate 2023’, sono state dispiegate pattuglie, anche appiedate, della Squadra Volante e della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che hanno effettuato un monitoraggio a largo raggio di tutto il centro storico, ricomprendendo anche le zone a ridosso dello stesso, con individuazione degli obiettivi sensibili. In esito alle attività, sono state complessivamente identificate 102 persone. Un italiano è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente ed è stata elevata una sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente. I controlli anticrimine proseguiranno nei prossimi giorni in diversi quadranti ed interesseranno varie zone della città.