Maxi progetto per la nuova ’città sul fiume’

L’amministrazione comunale di Vignola ha presentato ieri mattina uno studio di fattibilità per la riqualificazione delle aree adiacenti al fiume e al centro nuoto, messo a punto da un raggruppamento temporaneo di professionisti. Il progetto, infatti, porta la firma degli architetti Andrea Cavani (capogruppo) e Giulio Orsini, dell’ingegner Enrico Bussei e dell’architetta Silvia Marra dello Studio Associato Arianta, oltre che dell’architetta Francesca Facchini. Per l’amministrazione, a presentare lo studio di fattibilità sono intervenuti la sindaca Emilia Muratori, l’assessore Niccolò Pesci e la responsabile comunale del servizio Patrimonio, manutenzione e progettazione, Francesca Aleotti. Il progetto presentato ridisegna l’area sulla sponda settentrionale del fiume Panaro, in prossimità del centro storico. Si tratta di uno spazio stretto e lungo un chilometro e 200 metri, che, provenendo dal confine con Spilamberto, abbraccia le Basse, in zona Barleda, passa davanti all’ex macello e all’ex lavatoio, prosegue a fianco del Centro nuoto e sfocia in zona ex Casale della Mora. Dunque, sarà riqualificata questa zona che copre sostanzialmente un tratto di 1,2 chilometri di Percorso Sole? Questo studio di fattibilità è stato appunto realizzato, come hanno confermato gli amministratori in conferenza stampa, per cercare di intercettare le risorse necessarie, che ammontano al momento complessivamente a 2,2 milioni di euro. La particolarità del progetto realizzato da questo team di professionisti è che è modulare, quindi realizzabile eventualmente anche per stralci. Quattro, nello specifico, le aree individuate. Nella zona della "Barleda", proprio a ridosso dei gabbioni con i sassi, l’idea è di ricavare spazi destinati alla sosta di ciclisti e pedoni e per attività ludico-ricreative. Previste anche la manutenzione del verde, la messa in sicurezza delle mura e l’installazione di punti luce. Davanti all’ex macello e all’ex lavatoio si intende realizzare il tratto mancante del Percorso Sole, che verrà integrato nella riconfigurazione del parcheggio. Il parcheggio rinnovato, infatti, dovrebbe avere un accesso pedonale sicuro per coloro che provengono dall’ex macello ed ex lavatorio e nuove sedute. Il Percorso Sole, nel medesimo progetto, viene riqualificato e messo in sicurezza anche sul fianco del Centro nuoto, così come viene riqualificata la scarpata all’uscita del tunnel sottopassaggio di via Ponte Muratori (la rigenerazione del tunnel è già prevista nel progetto per il centro storico). Infine l’area sportiva accanto alla piscina viene in questo studio totalmente riorganizzata con l’inserimento di attrezzature sportive, ricreative e per il tempo libero, diversificate per fasce d’età e utilizzo. Inseriti nel progetto anche il recupero dell’ostello Casale della Mora (oggi chiuso) e un suo ampliamento. Ringraziando chi ha lavorato a questa progettazione, la sindaca Muratori ha commentato: "In campagna elettorale avevamo detto che avremmo lavorato alla riqualificazione degli spazi e dei contenitori che a Vignola sono ricordati ormai solo con la loro ex funzione e questo è un ulteriore passo in quella direzione".

Marco Pederzoli