Maxi raggiro da 650mila euro, anche modenesi tra le vittime

Millantava conoscenze importanti nel mondo politico e, approfittandosi del momento di crisi legato alla pandemia, proponeva finanziamenti a fondo perduto o agevolati. Ai suoi ‘clienti’ si presentava come rappresentante di organismi creati appositamente e la cui denominazione poteva confondersi con quella di note associazioni di categoria o di centri studi esistenti. Una volta carpita la fiducia degli interlocutori, li truffava. Sono almeno cinquecento le vittime, tra le quali alcuni modenesi, di un truffatore seriale denunciato dalla guardia di finanza di Ravenna. Secondo le indagini delle fiamme gialle, l’uomo, un 50enne di Ravenna, era riuscito in questo modo a farsi consegnare dalle ignare vittime oltre 650mila euro. Parliamo di imprenditori o padri di famiglia che, bisognosi di ‘liquidità’, finivano nella rete del truffatore, il quale prometteva loro speciali finanziamenti, erogati dall’Unione Europea a seguito del versamento anticipato di somme tra i 600 ed i 1.200 euro come compenso per l’attività di consulenza. In alcuni casi il truffatore avrebbe perfino fatto recapitare alle vittime false comunicazioni da parte di fantomatici organismi dell’Unione Europea. La finanza, scoperta la maxi truffa ai danni di almeno 500 persone appunto ha consentito la tassazione di profitti illeciti per 650mila euro nei confronti del 50enne ravennate, accusato di mancata dichiarazione al Fisco di redditi illeciti conseguiti tra il 2017 e il 2021 per un totale, appunto, di 650 mila euro. Soldi, secondo quanto ricostruito dai militari, provento di centinaia di truffe commesse sull’intero territorio nazionale a danno anche di alcuni modenesi. L’inchiesta era scattata da due denunce dell’aprile 2021 e aveva messo in luce come il 50enne avesse ideato un sistema di truffe a catena ai danni di centinaia di ignari imprenditori o di padri di famiglia bisognosi di liquidità soprattutto durante l’emergenza da Covid19. Il 50enne deve rispondere di truffa aggravata e falsità materiale. Nel corso delle indagini sono state sequestrate le somme sui suoi conti per circa 24 mila euro.

v. r.