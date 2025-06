Maxi rissa a Casinalbo. Botte tra gruppi rivali. Distrutta cabina elettrica

Formigine, 30 giugno 2025 – Una cabina dell’Enel divelta, vandalismo, schiamazzi. E’ il risultato dell’ennesima maxi rissa che si è svolta sabato sera a Casinalbo, frazione di Formigine, in via Landucci. Secondo le prime testimonianze, proprio vicino alla scuola, due gruppi di giovani si sono picchiati e nella degenerazione, è stata presa di mira una cabina dell’Enel, contenente i cavi della luce, con il rischio, per i litiganti di restare fulminati. I residenti hanno allertato le forze dell’ordine: sul posto si sono recate più pattuglie dei Carabinieri, ma al loro arrivo non c’era più alcuna traccia delle bande rivali. Sul luogo sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato varie ore per sistemare la cabina dell’Enel.

Non è il primo caso di scontro tra giovani, come sottolinea Maurizio Prandi, consigliere comunale ed ex candidato sindaco per il centro destra a Formigine: "Sempre più la cronaca ci parla di scontri tra ragazzi a Formigine e nelle frazioni. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) sono passato per il parco di Villa Gandini (ex Villa Gazzotti) e ho visto molteplici atti di vandalismo, con bidoni del pattume rovesciati a terra, bottiglie di vetro spaccate, degrado ovunque". In merito alla rissa, "la preoccupazione è tanta: già in campagna elettorale avevamo chiesto l’istituzione di un vigile di quartiere e un incremento della tutela della sicurezza nelle frazioni, spesso ‘abbandonate’. Inoltre, è necessario l’aumento dell’organico della Polizia locale che è sottodimensionato: nel bilancio di quest’anno, è prevista l’assunzione di tre nuovi agenti, ma le procedure vanno per le lunghe e ancora non ci sono. La legge regionale parla di un agente ogni 1000 abitanti: ne mancano oltre una decina".

"Dunque, più Polizia locale, anche nelle frazioni, e maggiori turni serali e notturni, non basta investire sulle telecamere! Così come le ‘passeggiate della sicurezza’ con i cittadini, organizzate dal Comune con finalità di deterrenza, non sono certo sufficienti: la sicurezza richiede interventi concreti, organizzati e mirati, con personale preparato, sull’esempio di quanto proposto a Pavullo". Il consigliere fa poi riferimento al protocollo d’intesa ‘Mille occhi sulla città’, che vede tra i firmatari anche il comune di Formigine: "Non basta una firma, adesso è necessario mettere risorse, affinché gli operatori della vigilanza privata possano contribuire alla sicurezza".

Da parte sua, l’Amministrazione di Formigine, fa sapere che "con le Forze dell’ordine e la Polizia locale, siamo impegnati in azioni concrete di contrasto ad atti che disturbano la quiete pubblica o, come in questo caso, comportano danneggiamenti al patrimonio comunale. Abbiamo stanziato 25mila euro per rafforzare la collaborazione con gli istituti di vigilanza, in coerenza anche con le finalità del protocollo, e un’altra quota consentirà di attivare supporti esterni da parte di corpi di Polizia locale di altri comuni in caso di situazioni di necessità o emergenza. Un impegno concreto anche sulla dotazione di agenti: ad agosto ne entreranno in servizio quattro". Sempre sabato sera, anche a Modena si è verificata una maxi rissa, con una quarantina di persone coinvolte, nel parco di via Nicoli.

Maria Silvia Cabri