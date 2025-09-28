Maxi rissa all’alba in via Garagnani. Il sindaco: "Massima fermezza"

Erano circa le 5, ieri notte, quando i residenti di via Garagnani sono stati svegliati dalle urla di una decina di persone che si stavano picchiando nei pressi di un locale aperto h24. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha identificato i soggetti coinvolti.

"Un episodio di violenza grave e inaccettabile. Fatti che non devono trovare alcuno spazio nella nostra comunità - interviene il sindaco Riccardo Righi -. Ho contattato le forze dell’ordine, per avere piena contezza dell’accaduto e condividere la necessità di azioni rapide e coordinate. Sono in corso tutte le operazioni necessarie. Serve la massima fermezza: la città non tollera violenza e dovranno esserci conseguenze".

Già nelle scorse settimane, anche a seguito delle richieste avanzate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, è stato disposto un rafforzamento dei controlli in vari punti della città - che proseguirà - con passaggi mirati e verifiche costanti da parte delle Forze dell’Ordine. Inoltre, il sindaco, insieme all’assessore alla Sicurezza Paola Poletti e al vicecomandante della Polizia Locale Daniela Tangerini, ha recentemente incontrato i residenti della zona di via Garagnani per raccogliere le loro preoccupazioni legate ai disturbi notturni. Da quell’incontro è scaturita un’ulteriore intensificazione dei controlli e del presidio della Polizia locale, "a conferma che il tema della sicurezza è una priorità assoluta per l’Amministrazione".

"Non possiamo e non vogliamo tollerare episodi di violenza o comportamenti che mettano in pericolo la vivibilità dei nostri quartieri — aggiunge l’assessore Poletti —. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con le autorità competenti per garantire il pieno rispetto della legge e la tutela della comunità". "Quanto è accaduto in via Garagnani conferma, purtroppo, quanto stiamo denunciando da tempo: la sicurezza urbana è ormai fuori controllo": così Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, commenta l’ennesimo episodio di insicurezza registrato in città.

"Da mesi portiamo avanti una battaglia per il diritto dei carpigiani di vivere tranquilli nelle proprie case. Abbiamo elaborato 10 proposte concrete per la sicurezza urbana, nate dal confronto con i cittadini e sottoscritte da centinaia di persone ai nostri banchetti, ma l’Amministrazione comunale le ha completamente ignorate. Mancano non solo i controlli, ma anche la volontà politica di affrontare il problema: chi governa Carpi sembra preferire l’immobilismo alle soluzioni concrete".

"Questa ennesima rissa – rimarca il consigliere comunale Claudio Cortesi - dimostra che il degrado e l’illegalità sono ormai radicati in diversi quartieri della città. I cittadini sono stanchi di promesse e annunci, vogliono risposte reali. Le nostre proposte – dal potenziamento del presidio delle forze dell’ordine al rafforzamento della videosorveglianza, dal contrasto al bivacco e allo spaccio fino al maggior coinvolgimento della Polizia Locale – rappresentano un piano serio e immediatamente attuabile. Eppure la Giunta continua a far finta di nulla". Aggiunge il consigliere Fd’I Federica Boccaletti: "L’altra sera in Consiglio Comunale, evidenziando la situazione sicurezza a Carpi, un consigliere del Pd ha sbuffato definendo un intervento in materia di sicurezza come ‘la solita manfrina’. Questo, oltre ad essere inaccettabile e irrispettoso, dimostra in modo lampante quanto la sinistra prenda sottogamba una tematica così importante come quella della sicurezza".

Maria Silvia Cabri