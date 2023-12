Maxi rissa tra baby gang. Presto inizierà il processo

Da qualche settimana il ‘clima’ è più sereno in centro storico: dopo le numerose rapine e aggressioni ai danni di minori da parte di altri ragazzini, in particolare sulla zona dei viali la nota gang di minori non accompagnati pare essersi ‘calmata’. Ad arginare il fenomeno sicuramente l’attività di contrasto e prevenzione messa in atto dalla polizia di Stato ma anche il cosiddetto Decreto Caivano applicato nei confronti dei minori individuati. Il Questore ha recentemente emesso infatti la misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti di sei minorenni in questione responsabili di risse e rapine violente e le indagini, ovviamente, sono ancora in corso. Giovedì, invece, è scattato l’arresto nei confronti del 17enne tunisino, minore non accompagnato accusato di rapina nei confronti di un 26enne. Il ragazzo era stato accoltellato poco dopo il colpo ma ora, essendo stato dimesso dall’ospedale, ha ‘raggiunto’ nel carcere minorile del Pratello gli altri due minori arrestati: il complice della rapina e l’aggressore. Ma le aggregazioni violente che negli ultimi due anni hanno seminato il panico in città sono diverse. A breve si aprirà il processo, infatti, per nove ragazzi oggi quasi tutti maggiorenni che nel 2021, la sera del sette gennaio trasformarono le strade del centro in un ring. Oltre ai nove sono indagati per rissa aggravata anche quattro maggiorenni, giudicati ovviamente ‘separatamente’. In questi mesi, infatti, tutti i presunti colpevoli della rissa, avvenuta nei pressi del tribunale di Modena sono stati interrogati e, notificata la chiusura indagini, ora si attende la fissazione dell’udienza. L’accusa per tutti è quella di rissa aggravata: quella sera, infatti, due gruppi rivali (uno formato da circa trenta giovanissimi e l’altro da sette) si affrontarono a suon di bastoni, bottiglie e pure petardi nelle vie del centro cittadino.

Scene da guerriglia urbana che lasciarono sgomenti i cittadini. Inizialmente la chiusura indagini era stata revocata a fronte di nuovi accertamenti volti ad identificare altri coinvolti nei tafferugli. Nel corso della rissa uno dei minori riportò anche lesioni alla mano. Importante il lavoro svolto dalla mobile, poi, per sgominare le aggregazioni violente note a tutti come Daisan 216 e Sooz. Le indagini hanno consentito di far si che il gruppo di sciogliesse, sparendo praticamente nel nulla. Ad agosto dello scorso anno, al termine di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura dei minori di Bologna e condotta appunto dalla Mobile sono stati identificati e denunciati a vario titolo diversi ragazzi e ragazze minorenni, facenti parte di aggregazioni giovanili violente locali, che si sono resi responsabili di più ipotesi di reato. In tutto erano scattate 34 denunce nei confronti di 21 tra ragazzi e ragazze minorenni (7 italiani e 14 stranieri dai 14 ai 17 anni) ed ora anche per i componenti delle citate gang la giustizia andrà avanti. Nei giorni scorsi la polizia ha condotto anche a livello nazionale un’operazione contro le baby gang: perquisizioni e controlli sono stati effettuati anche a Modena con l’identificazione di decine di ragazzini.

Valentina Reggiani