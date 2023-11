Maxi rissa tra ragazzini alla sagra

Un gruppo di giovani si accanisce su un altro ragazzino e, in forze, interviene un secondo gruppo di minori probabilmente a difesa della vittima. Ancora una maxi rissa con protagonisti almeno una quindicina di minori. E’ quella che si è verificata lo scorso sabato a Bomporto, dove è in corso la fiera del paese. Grazie però alla sicurezza rinforzata nella zona, a seguito dei recenti episodi di criminalità, l’arrivo dei carabinieri è stato immediato e questo ha fatto sì che la situazione non degenerasse. I giovani si sono subito dileguati ma nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Sono in corso serrate indagini dei carabinieri nella zona, infatti, per identificare il gruppo di autori – sei o sette ragazzi - di almeno due violente rapine ai danni di giovani del posto. Si tratterebbe di un branco ‘esterno’ al paese: giovani e giovanissimi in trasferta a Bomporto e forse solo per delinquere. Il sindaco Tania Meschiari fa appunto presente come l’imponente presidio del territorio abbia evitato il peggio. "Sabato eravamo presenti con la protezione civile, in servizio per la festa e siamo arrivati poco dopo sul luogo della rissa. I ragazzi si sono subito dispersi alla vista dei carabinieri, che stanno effettuando servizi rinforzati in paese anche a seguito delle recenti rapine ma anche della mia richiesta di incrementare i servizi. Tutto si è risolto in poco grazie alla loro presenza – continua il primo cittadino – ma non parliamo di escalation: quando ci sono fiere e Luna Park nel territorio viene offerto uno svago in più rispetto ai centri limitrofi e questo comporta l’alta concentrazione di giovani in un determinato posto. Alla fiera di Bomporto, infatti – spiega – erano presenti diversi giovani provenienti da fuori provincia. Confido nel fatto che una volta terminata la fiera il fenomeno vada via via scemando".

v.r.