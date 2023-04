Maxi rogo a Baggiovara Scoppia un altro incendio nel deposito di rifiuti C’è l’ipotesi del dolo

La nuvola nera ha cominciato a propagarsi ieri verso le 18 e in pochi secondi è risultata visibile a chilometri di distanza. Un altro devastante incendio si è scatenato nel tardo pomeriggio di domenica nel deposito di Longagnani Ecologia in via Giardini a Baggiovara: per l’azienda di smaltimento rifiuti speciali è il secondo grave rogo un meno di due mesi e ora l’ipotesi dolosa si fa ancora più strada. Era la notte tra il 7 e l’8 febbraio quando si scatenò un incendio fotocopia e ieri in zona - ma non solo - è tornato l’incubo nube tossica. Via Giardini è stata chiusa alla circolazione nel tratto tra la rotatoria di Baggiovara e l’ingresso della Complanare Einaudi perché il fumo impediva la visibilità agli automobilisti e per permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza.

Malgrado la giornata piovosa, le fiamme si sono levate altissime oltrepassando l’alta recinzione del deposito: i pompieri hanno iniziato a ricevere decine di chiamate e in pochi minuti sono arrivati a Baggiovara con quattro squadre e con l’autoscala. Sul posto c’era anche il personale dell’azienda e, come la scorsa volta, spetterà poi ad Arpae - subito interpellata - effettuare i campionamenti e le analisi dell’aria per capire se ci siano pericoli per la popolazione.

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per avere il meglio sulle fiamme e scongiurare focolai: l’azienda tratta rifiuti industriali non pericolosi, da materiali ferrosi e metalli fino a scarti di imballaggi in carta, misti e legno.

Come si sia scatenato l’incendio resta da capire: le indagini sono affidate ai tecnici dei vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che invieranno le prime risultanze alla Procura già stamattina. Visto il precedente praticamente identico, l’ipotesi dell’incendio doloso si fa strada e i carabinieri sono già al lavoro visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se qualcuno possa essersi introdotto all’interno. Il primo incendio si verificò di prima mattina di un giorno feriale, ieri invece era domenica e il deposito era chiuso.

A bruciare, secondo le prime stime, svariate tonnellate di rifiuti, pare scarti di lavorazioni indistriuali non pericolosi in particolare carta e plastica: si spera che la combustione non sia nociva per la salute.

Come già accaduto due mesi fa, oltre ai campionamenti di emergenza effettuati ieri, Arpae sarà chiamata a un monitoraggio dell’aria anche nei prossimi giorni. Intanto la popolazione, nella zona interessata, è stata invitata a tenere chiuse le finestre. Solo in tarda serata è stata riaperta la strada. Stamattina, con la luce del sole, nuovo sopralluogo di vigili del fuoco e investigatori a caccia del possibile innesco. Nessuno ieri è rimasto ferito.

val. b.