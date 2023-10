Maxi rogo di rifiuti all’impianto Ca.Re., “Lavate bene la frutta e la verdura”

Carpi (Modena), 1 ottobre 2023 – Ancora in corso da parte dei vigili del fuoco le operazioni di spegnimento dell’incendio che hanno interessato la parte di deposito esterno dei materiali lavorati all’impianto Ca.Re., centro di selezione e trattamento rifiuti in via Romana Nord.

Una densa nube di fumo nerissimo, visibile a oltre trenta chilometri di distanza, si è alzata ieri a metà pomeriggio da Fossoli verso le 17: paura e, in serata, evacuate tre famiglie che abitano di fronte (sono state ospitate in albergo).

Sul posto è giunta immediatamente una task force per contenere le fiamme: 5 squadre di vigili del fuoco provenienti da Carpi, Modena, Mirandola e Finale Emilia con il supporto di autobotti (di cui una da 10000 litri di acqua) e carro Nbcr (specialisti in incidenti con sostanze pericolose).

Massiccia la presenza anche delle forze dell’ordine tra Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale, che ha provveduto anche a regolare la viabilità sulla Romana Nord, sempre molto trafficata.

E’ stato, infatti, necessario chiudere la strada nel tratto compreso tra via dei Grilli e via Valle; la via è rimasta chiusa tutta notte, presidiata da Polizia locale e volontari di Protezione civile e riaperta stamattina.

Si calcola che ci vorranno molte ore per domare il rogo che ha riguardato delle ‘balle’ poste all’esterno costituite da plastica differenziata già compattata.

Le fiamme non avrebbero invece intaccato la struttura.

Sul posto anche un’ambulanza per prestare soccorso a due vigili del fuoco, colti da malore: saranno presto dimessi.

Sulle cause che hanno innescato il rogo occorreranno verifiche: "Questo è il momento dell’emergenza. Poi da domani (oggi per chi legge, ndr) verranno visionate le immagini delle telecamere e ascoltata la guardia che presidia il sito", spiegano da Aimag. Bisognerà chiarire se il rogo sia accidentale o doloso. La nube nera, vista dal reggiano fino a Nord del Po, ha suscitato paura nei cittadini: "Sarà almeno la terza volta che accade – ha commentato in contadino – Ero sul trattore quando ho iniziato a vedere il fuoco, non ne possiamo più, è un grave danno sotto tutti i punti di vista".

Il Comune ha diramato un alert: "A chi si trova nei pressi dell’incendio e vede la colonna di fumo consigliamo di tenere chiuse le finestre, e di lavare abbondantemente ortaggi e frutta prima di consumarli". In particolare quelli raccolti a nord, nord/ovest rispetto l’impianto.

Sul posto sono giunti anche Arpa ed AUSL per i rilievi. Dal sindaco Bellelli, a seguito della frenesia social di postare foto e video, è giunto un altro monito: "Non venite a curiosare, lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso".

Non è la prima volta che le fiamme interessano il Ca.Re.: il 24 agosto 2013 quando fu distrutto il capannone e, recentemente, nel febbraio 2021 e giugno 2022.

"Sconcertati dall’ennesimo rogo, la sicurezza non è un optional: il management rinnovato di Aimag non può trascurare questo aspetto" dice Luca Fedrigotti, lista civica Carpi Comune.