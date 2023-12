Maxi rogo nelle stalle a Fanano: 25 vitellini morti, 400 mucche salve

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato: sono arrivati con diverse squadre per domare le spaventose fiamme, già alte nel cielo ma, purtroppo, per 25 vitellini non c’è stato nulla da fare. Il rogo è scoppiato intorno alle 15 di ieri pomeriggio nell’azienda agricola Verde Oro situata in località Canevare di Fanano, in via Fratta. Non è chiaro cosa abbia originato l’incendio; forse un corto circuito delle lampade utilizzate per scaldare le stalle. Quel che è certo è che all’improvviso le fiamme hanno iniziato ad intaccare lo stabile dove erano presenti numerosi vitellini, per poi propagarsi velocemente alla stalla adiacente, dove si trovavano all’interno circa 400 capi di bovini. Subito sul posto, avvisati dai titolari sono intervenuti i pompieri con due squadre di Vigili del fuoco volontari di Fanano oltre a squadre da Pavullo, Vignola, volontari di Pievepelago, l’autoscala della sede centrale e il funzionario di guardia. Contestualmente sono intervenuti sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118 a scopo preventivo. Pare che il rogo sia partito proprio dalla stalla più piccola, quella dove erano custoditi i vitellini che purtroppo non hanno avuto scampo. Ieri si contavano almeno 25 animali morti. A seguito del devastante rogo la parte centrale della stalla più grande, di circa 200 metri quadri, è crollata ma il repentino intervento dei pompieri ha consentito di trarre in salvo le circa 400 mucche ospitate all’interno. Gli animali ieri sono stati via via trasportati verso altre stalle del comprensorio, dal momento che la struttura è stata dichiarata inagibile.

Ieri sera le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. Contestualmente sono state avviate le indagini, da parte dei carabinieri, al fine di individuare la causa del devastante rogo.

Valentina Reggiani